Sam Maes (VVEK 3C): “Gezonde mix van jonge spelers en ervaren rotten”

In derde provinciale C gaf VV Emelgem-Kachtem een 0-3-voorsprong tegen Ingooigem nog uit handen. Het werd 3-3. De ploeg mikt op een plek tussen 6 en 10 en is met 7 op 9 in ieder geval goed aan het seizoen begonnen.

“Het was niet de beste voorbereiding. Omwille van de vele afwezigen stonden we nooit op ons sterkst”, opent de 32-jarige verdedigende middenvelder Sam Maes uit Ingelmunster, die al vijf jaar bij Emelgem-Kachtem speelt. “Het was vooral ook een wisselvallige voorbereiding. Het is wel duidelijk dat er een pak ervaring bijgekomen is en dat we toch een bredere kern hebben ten opzichte van het voorbije jaar.”

“Vorige week tegen Ingooigem was een match die je nooit mag verliezen als je met 0-3 voor staat. Tot de 1-3 was er geen vuiltje aan de lucht, maar plots werden taken niet meer correct uitgevoerd en zag je nervositeit in de ploeg sluipen. We moeten meer rust bewaren op het veld en lessen trekken uit deze ervaring.”

Goed gestart

“Volgende week spelen we tegen Olympic Ledegem. Ledegem is een niet te onderschatten tegenstander. Ze domineerden vorig jaar in vierde en het is bovendien ook nog eens een vlot scorende ploeg. Desalniettemin moeten we gewoon voor de 3 punten gaan.”

“We zijn blij dat we terug in derde kunnen aantreden na ons vorig seizoen in tweede. Derde is een bijzonder mooie reeks met veel derby’s en waar je veel gekenden treft bij de tegenstander. In dat opzicht is het zeker leuk om terug in derde te spelen.”

“We hopen op een stabiel en rustig seizoen en mikken dit seizoen op een plaats tussen 6 en 10. We zijn goed gestart om die ambitie waar te maken en het is een goeie, positieve bende met een uitstekende mix van jonge spelers en ervaren rotten. Op conditioneel vlak moeten we wel nog wat groeien.”

“Momenteel is Filmon Desmet terug aan het trainen na een kruisbandoperatie. Verder zijn er geen ernstige blessures binnen de ploeg en kunnen we normaal gezien op iedereen rekenen.”

Thomas Leman liep in de wedstrijd tegen Ingooigem tegen zijn eerste geel van het seizoen aan. Er zijn geen geschorsten voor de match tegen Olympic Ledegem. (RV)

Zaterdag 24 september om 19 uur: VVEK – Olympic Ledegem.