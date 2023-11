Ronny Ghillemyn maakte sinds 1976 al ieder seizoen van SV Izegem en later VV Emelgem-Kachtem van op de eerste rij mee: “We zijn altijd een echte volksclub gebleven”

SV Izegem en later fusieclub VV Emelgem-Kachtem, beiden zijn onlosmakelijk verbonden met Ronny Ghillemyn die op de vooravond van zijn 75ste verjaardag nog altijd de duivel-doet-al is bij de club. “Een opvolger? Er staan niet veel mensen te springen”, weet hij.

SV Izegem ontstond in 1976 en toen al was Ronny Ghillemyn er bij.

Was je een van de stichtende leden?

“Nee, maar ik was wel een van de eerste spelers. Ik ben eigenlijk afkomstig van Sint-Eloois-Winkel, mijn ouderlijke huis was schuin tegenover café ’t Kruiske, waar nu jeugdhuis Chaplin zijn onderkomen heeft. Ik startte met voetballen bij Winkel Sport, daarna trok ik naar KFC Izegem en SK Beveren-Leie. Maar ondertussen was ik getrouwd met een Izegemse en woonde ik hier. Het was snel duidelijk dat ik naar SV Izegem zou komen.”

“Het is simpel: onze kantine is bij ons de hoofdsponsor”

SV was een afsplitsing van KFC Izegem. Wat herinner je je van die eerste jaren?

“Dat we meteen kampioen speelden in vierde provinciale en ook al snel doorstootten naar tweede provinciale. Enkele ontevreden bestuursleden van KFC Izegem waren met de ploeg gestart. Er werden gronden gehuurd bij de paters, zodat we in de Mentenhoekstraat konden spelen.”

Van waar de paars-witte kleuren?

“Eddy Declercq was de eerste voorzitter en in die tijd was hij supporter van RSC Anderlecht. In een galawedstrijd kwam Jan Ruiter, de Nederlander die toen doelman was bij RSCA, een helft meedoen. Net als Izegemnaar Raf Lapeire (Cercle Brugge). We waren als club meteen vertrokken. We beleefden er prachtige jaren.”

Ronny Ghillemyn, in zijn spelerscarrière actief als doelman, ging voor de foto weer even in de goal in VV Emelgem-Kachtem postvatten. (foto Frank) © Frank Meurisse

Wanneer trad je toe tot het bestuur?

“Het exacte jaar weet ik niet meer, ik voetbalde er nog enkele seizoenen en uiteindelijk werd ik in het bestuur opgenomen. Ik ben ook al ruim 35 jaar voorzitter.”

Jullie kregen ook nieuwe terreinen in Emelgem?

“De paters hadden hun grond nodig om te tuinieren, De Lochting werd er opgericht. Wij konden sinds 1994 terecht op onze huidige accommodatie in Emelgem. De cabines en kantine werden later gebouwd, maar voetballen konden we er al. Onze kantine kreeg al een uitbouw, onze kleedkamers zijn nooit van de grootste geweest. Al grappend zegden we vaak dat de wc groter was dan de kabines. Voor de eerste ploeg krijgt ieder team overigens twee ruimtes ter beschikking. Sinds vijf jaar hebben we hier nu ook een kunstgrasveld. Op het vroegere eerste terrein wordt nu nog nauwelijks gespeeld, maar wel nog getraind. Er spelen hier ook nog liefhebbersploegen. En we hebben een 20-tal jeugdploegen, waarvan er enkele ook nog in Kachtem spelen.”

In 2012 was er de fusie met VK Kachtem tot VV Emelgem-Kachtem. Hoe blik je daar op terug?

“In het begin was dat wat zoeken natuurlijk, maar na een poosje vonden we onze draai. We zijn ook altijd een volksclub gebleven. Met André Quatanne is hier nu nog een van de stichters van VK Kachtem actief. Mooi toch. Maar sommige oudere supporters spreken nog altijd over ‘den Essevee’ als ze onze club bedoelen. Maar bij ons leeft dat niet meer, we zijn één club geworden.”

Jullie speelden al in tweede provinciale, nu opnieuw in derde. Wat is jullie ambitie?

“We kenden een wat moeilijke start, maar we moeten toch in staat zijn om een rustig seizoen te draaien. Als club doen we ook niet zot, onze trainers blijven hier ook meestal lang op post. Geoffrey Barre staat hier al enkele jaren aan het roer, daarvoor was hij T2 van Eddy Verbeeck. En onze gewezen trainer, die overigens in Izegem woont, kijken we dit weekend in de ogen. Hij heeft immers overgenomen bij KdNS Heule.”

Als voorzitter ben je hier ook altijd in de weer.

“Ik heb al iets afgebouwd, ik sta niet meer in de kantine na 18 uur. Maar voor de rest help ik bestellen, doe ik mee het onderhoud van de velden, zorg ik ervoor dat alles betaald geraakt…”

Is het nog makkelijk om het budget rond te krijgen?

“We moeten uiteraard goed naar het bord kijken. Maar we hebben uiteraard hier het voordeel dat we een kantine hebben die goed draait, dat is simpelweg onze hoofdsponsor. En daarnaast hebben we nog heel wat sponsors natuurlijk.”

SV Izegem en later VV Emelgem-Kachtem stonden ook altijd bekend om hun ambiance na de match.

“Dat is nog altijd zo. Er staat hier een discobar en de spelers leggen dan zelf plaatjes op. Het kan hier wel eens uitlopen na een match.”

En je hebt nog een grote hobby: rally!

“Mijn zoon Dieter rijdt al langer rally’s, ik ga altijd kijken. Ik probeer ook nog wat te helpen als mecanicien.”

Is er opvolging op komst?

“Dieter was niet gebeten door de voetbalmicrobe, maar een van mijn kleinzonen voetbalt hier, een andere kleinzoon is al ref. Wat het bestuur betreft hebben we een groep trouwe medewerkers. Maar wie mij zal opvolgen als voorzitter? De mensen staan daarvoor niet te springen hé. Maar zolang we ons goed voelen, gaan we door.”

En nog dit. De site waar je vroegere garage gevestigd was, is nu omgetoverd tot restaurant Nast. Ben je er al geweest?

“Ik kreeg er al een rondleiding, maar ik ben er nog niet gaan eten.”