Rob Deblock (T1 Racing De Panne): “Eerste wedstrijden zijn heel belangrijk”

Na de bekeroverwinning tegen WS Adinkerke en het nipte verlies op het veld van KM Torhout B is de rust teruggekeerd in het team van coach Rob Deblock. De incidentrijke wedstrijd van twee weken geleden in Koekelare behoort voor iedereen duidelijk tot het verleden.

“Voor mij is dit een afgesloten hoofdstuk”, opent de T1 van Racing De Panne. “Het blijft een jammerlijke zaak, die best vermeden had kunnen worden. We verliezen hierdoor een waardevolle speler, die altijd een certitude was in mijn ploeg. Het is nu aan andere jongens om te bewijzen dat ze klaar staan om de plaats van Lenny in te nemen. Hem zullen we niet meer terugzien, want hij heeft besloten om definitief de schoenen aan de haak te hangen.”

Met beperkte middelen hoopt de coach van de kustploeg opnieuw een rustig seizoen te draaien in de buik van de rangschikking. “Met Wout Deruytter en Jensi Callewaert verwelkomen we twee waardevolle spelers, maar het wordt niet simpel om Nico Platteeuw te vervangen. Hij was niet enkel de kapitein van de ploeg, maar ook mijn rechterhand. Met Dayne Claerbout, die naar Diksmuide vertrok, verliezen we ook een goeie spits, die gemakkelijk de weg naar de netten vond. Het blijft afwachten of de jongens die overkomen uit de beloften en de jeugdreeksen al klaar zijn voor het grote werk”, aldus Deblock.

“Niettemin ben ik best tevreden over de voorbereiding. Vorig jaar scoorden we vlot, maar slikten we veel te gemakkelijk tegendoelpunten. We werken eraan om dit probleem op te lossen, zodat we ook eens de nul kunnen houden in een wedstrijd waarin we niet onmiddellijk scoren. In sommige oefenwedstrijden is dit al gelukt en dat is hoopgevend.”

Serieuze test

Zoals elke coach hoopt Rob Deblock op een goeie start van zijn ploeg. “Onze eerste wedstrijden zijn superbelangrijk. Op de openingsspeeldag moeten we naar Ploegsteert en dat wordt al een eerste serieuze test. Daarna volgen wedstrijden tegen ploegen die promoveerden. We zullen er alles aan doen om over een goeie maand klaar te zijn voor het grote werk.” (PDC)