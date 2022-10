Piet Timmerman wordt, tijdens zijn vakantie, nieuwe hoofdcoach van Blauwvoet Otegem

Otegem heeft het in zijn derde provinciale reeks niet onder de markt. Met 6 punten uit 15 blijven ze momenteel wel wat onder de verwachtingen. Bovendien verloren ze door gezondheidsredenen hun trainer Nordine Vanroosbeke.

Otegem-voorzitter Mathieu Salembier is een persoonlijke kennis van Piet Timmerman, en hij kon de ex-KV Kortrijkspeler overhalen om zijn panda’s te trainen. “Dit is gewoon een vriendendienst voor de voorzitter van BV Otegem”, legt de nieuwe coach uit. “Ik solliciteerde niet, maar ik wilde hem wel uit de nood helpen. Eerst was het voor een korte periode tot ze een kandidaat voor op langere termijn hadden gevonden. Op de lange duur kwam er ‘tot op het einde van het seizoen’ uit, en ziedaar. Het blijft eigenlijk de bedoeling dat ze iemand vinden die de ploeg voor volgend seizoen al kan kneden.”

“Vorige week was ik met vakantie. Onderweg naar het zuiden en heel de vakantie door werd er met de voorzitter heel wat over en weer bericht. Hij probeerde mij te overhalen. Hij wou met zijn jonge groep een ervaren trainer hebben. Ik wilde als vriendendienst hem eerst wel enkele weken uit de nood hebben, maar tegen het einde van mijn vakantie was het al tot het einde van dit seizoen. Ik stopte als trainer bij KFC Aalbeke om wat meer tijd te hebben voor mijn gezin. Ik bekeek alles en doordat Otegem altijd op zaterdagavond speelt, kan ik toch nog naar de zoon gaan kijken. Ik heb echt niet meer de ambitie om nog een langdurig project bij een club te begeleiden. Dit is puur voor voorzitter Salembier dat ik dit doe.”

“Het klopt dat het wat beter kon in Otegem, maar ik zie een groep hele jonge spelers, allemaal van rond de 20 jaar. Ze kunnen allemaal voetballen en kregen een goede jeugdopleiding. Maar ze moeten het resultaat nog leren over de streep trekken. Soms een keer wat ‘trucjes van de foor’ gebruiken. Misschien trokken ze mij daarvoor wel aan”, lacht de nieuwe coach. “Voetbal is tenslotte altijd minstens één goal meer maken dan de tegenstander.” (MVA)