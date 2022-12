Patrick Verheule ontslagen bij derdeprovincialer Olympic Ledegem

Vorig jaar pakte Patrick Verheule de titel met Olympic Ledegem nadat het van speeldag één op kop had gestaan in vierde provinciale D. Dit jaar verliep het een reeks hoger wat stroever. Ondanks een goede start, is het team weggezakt naar een voorlaatste plaats, weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld. Na de 1-2 nederlaag van afgelopen zondag kreeg Patrick Verheule maandag een telefoontje van het bestuur om een einde te maken aan de overeenkomst.

Patrick Verheule groeide op in Ledegem, kende er ook ruim twee decennia geleden succes met het team als piepjonge trainer en was terug op het oude nest. In het door corona beëindigde seizoen 2019-2020 was hij komen inspringen, maar kon hij de ploeg net niet redden. Het kwam toen letterlijk op de cijfers na de komma aan. Omdat de stand met nog een aantal wedstrijden te gaan werd omgerekend kwam de club 0,1 punt te kort ten opzichte van Mandel United. Zelf stopte Olympic toen met het B-elftal en ging men in vierde provinciale resoluut voor een team met spelers uit eigen gemeente.

Gestart met 8 op 15…

In vierde provinciale D deed die groep het vorig seizoen uitstekend. Olympic speelde kampioen en mocht de promotie naar derde provinciale vieren. Daar kwam men in de C-reeks terecht, niet de makkelijkste natuurlijk, maar de start met 8 op 15 was zeker goed. Er werd onder meer gewonnen op het veld van SV Ingelmunster.

… maar daarna 4 op 24

Maar de laatste acht matchen vlotte het minder, 4 op 24 was het resultaat. Afgelopen weekend stond de kelderkraker tegen NS Heule op het programma. Na tien minuten stonden de jongens van Patrick Verheule al 0-2 in het krijt. De overige 80 minuten hadden ze wel de overhand, maar dat resulteerde enkel in de aansluitingstreffer en enkele gemiste kansen. 1-2 en een dag later exit Patrick Verheule.

Omdat ook concurrenten SC Oostrozebeke en dus ook NS Heule wel wonnen houdt Olympic Ledegem enkel nog Jong Helkijn (8 punten) achter zich. Ledegem deelt met 12 punten de voorlaatste plaats met SC Oostrozebeke dat de derby won op VV Emelgem-Kachtem nadat trainer Eric Verstraete daar vorige week opstapte. Olympic Ledegem heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld, op 8 januari halen ze die match tegen KFC Marke in.

Het is ook duidelijk waar het schoentje knelt bij Ledegem. De ploeg incasseerde nog maar 16 goals, enkel leider Aalbeke en SV Ingelmunster doen beter met slechts 15 tegendoelpunten. Maar Ledegem scoorde nog maar tien keer en dat is met voorsprong het minste van de reeks.

Voorzitter Kurt Vandermeersch benadrukt dat deze beslissing zeker niet tegen de persoon Patrick Verheule is genomen. “We kennen elkaar al lang, we hebben ook veel mooie momenten beleefd. Maar de resultaten zijn niet wat we ervan verwacht hadden. Er moest iets gebeuren en daarom moesten we spijtig genoeg deze beslissing nemen.”

Patrick Verheule was voorheen onder meer trainer van VK Dadizele, KSV De Ruiter, VK Kachtem, FC Poperinge, SK Vlamertinge, E. Hooglede, SK Westrozebeke en TSC Proven.