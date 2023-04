Otegem beslist wie kampioen wordt: “De titel is voor Lendelede of Aalbeke”

Blauwvoet Otegem heeft een zwaar seizoenseinde voor de boeg. Zelf ontvangen de Panda’s komende zaterdag de nieuwe leider Lendelede. Daarna trekken ze naar Ingelmunster A, de derde in het klassement. En dat allemaal terwijl ze zelf op de vierde plaats prijken en een eindronde zo goed als zeker is. “Zo goed als zeker, voor zover onze concurrenten geen 9 op 9 halen”, weet coach Piet Timmerman. Eén van die concurrenten is Marke, en laat die nu komende wedstrijd uitkomen tegen de tweede in de klassering: Aalbeke.

De trainer van Otegem beseft dat zijn ploeg de scherprechter wordt. “Het is inderdaad zo dat wij zullen beslissen wie kampioen wordt. Zelf moeten we daar niet meer aan denken. We gaven links en rechts te veel weg. We hadden onderweg wat al te veel geschorsten en gekwetsten. We wisten heel goed dat dit, met onze smalle kern, nefast kon zijn. Tegen Stasegem vorige week (2-3 verlies, red.), om maar eens een voorbeeld te geven, had ik maar 11 spelers ter beschikking.”

Kapitein Nicolas Ducatteeuw klinkt formeel: “Natuurlijk gaan wij er nog eens alles aan doen. Dat zijn twee heel mooie matchen. Het is bovendien een goeie waardemeter om te weten hoever de ploeg nu eigenlijk staat om straks die eindronde aan te vatten. Ik heb maar een half seizoen kunnen spelen, door een blessure aan de arm. Gelukkig ben ik er nu weer bij”, vertelthij.

Doelpuntenmaker Lowie Smet is duidelijk: “De titel is voor Lendelede of Aalbeke. Aalbeke heeft daar zelf schuld aan omdat ze punten lieten liggen. Lendelede speelt nu met meer regelmaat. Zij spelen ook meer prestatiegericht. Daarom denk ik dat zij kampioen zullen worden. Maar we gaan er alles aan doen om die stelling niet als een certitude te laten bestaan.” (MVA)

Zaterdag 15 april om 18 uur: BV Otegem – KFC Lendelede Sport.