Olympic Ledegem (3C) ziet het positief in

Vorige week stond door de wateroverlast een deel van de voetbalvelden bij Olympic Ledegem blank. Trainen was dus eventjes onmogelijk, laat staan competitiewedstrijden afwerken.

De algemene afgelasting was een niet meer dan logisch gevolg, want ook andere delen van de provincie zaten met hetzelfde probleem opgezadeld.

“Gelukkig is het ergste wellicht voorbij”, hoopt de 28-jarige Ward Vermeulen. “Sinds dinsdag zijn we weer aan trainen toe, en dat ter voorbereiding van de wedstrijd tegen het voorlaatst geklasseerde Heule. In principe moet dit natuurlijk drie punten opleveren, maar aan onderschatting doen we niet meer mee. Vorig jaar was de situatie een beetje dezelfde als nu en toch beten we er in het zand. Twee weken geleden verloren we trouwens ook tegen Stasegem, een ploeg die in de onderste regionen gerangschikt staat. Het is nu aan ons om de rug weer te rechten en een reactie te geven op onze complete offday. Er zijn geen verzachtende omstandigheden, want enkel Senne Vandermeersch ontbreekt, en wellicht zal dit voor de rest van deze campagne zijn.”

Top vijf

Ondertussen staan jullie op de vijfde plaats na elf speeldagen. Tevreden? “Om eerlijk te zijn, we hadden vooraf geen echte ambitie uitgesproken. We zijn nu echter al een derde ver in de competitie en merken wel dat we met deze ploeg terecht in de top vijf staan. Bedoeling is nu deze positieve tendens door te trekken doorheen het hele seizoen”, blikt Ward Vermeulen vooruit.

Zelf heb je ook een basisplaats beet onder coach Emmerson Samyn? “En daarvoor ben ik wel heel blij, want de concurrentie bij ons is echt wel heel groot. Bij Ledegem zijn er zeker 16 tot 17 spelers die je meteen een basisplaats kan geven. Een mindere persoonlijke prestatie kan niemand in de selectie zich veroorloven”, besluit de centraal verdediger, die werkt bij Keukens Vervan in Ledegem, de gemeente waar hij ook woont. (SBR)