Maxim Ver Eecke (Mandel United B 3C) klaar voor klapper tegen Lendelede

Zondag staat in derde provinciale C de derby tussen Mandel United B en KFC Lendelede op het programma. In de vorige confrontatie moest Mandel United nipt de duimen leggen. Ze willen dus maar al te graag revanche nemen en de drie punten thuis houden. Bovendien kunnen ze zo tot op twee punten van Lendelede naderen.

“Ik verwacht dat Lendelede zondag een stugge tegenstander zal zijn, die zeker de drie punten zal willen meenemen, aangezien wij anders opnieuw gevaarlijk dicht bij hen komen te staan”, vertelt de 20-jarige flankspeler/linksachter Maxim Ver Eecke uit Sint-Eloois-Winkel, die zijn derde jaar bachelor kinesitherapie volgt. “Derby’s zijn bovendien altijd matchen die je wil winnen, maar dat geldt natuurlijk ook voor ons. Er zit altijd wat extra snee en spanning op zo’n burenduel, wat het vaak de beste matchen maakt.”

Revanche

“In de vorige onderlinge confrontatie verloren we met 4-3”, gaat Maxim Ver Eecke verder. “Natuurlijk willen we maar al te graag revanche nemen en deze match winnen. De vorige keer gaven we zelf de wedstrijd uit handen. Als je drie doelpunten maakt, mag je eigenlijk niet meer verliezen. We zullen spelen naar onze eigen kwaliteiten. Als dat er uitkomt, brengen we vaak heel goed voetbal op de mat.”

Te laag geklasseerd

“We willen dit seizoen nog klimmen in de rangschikking – ik vind dat we op basis van onze kwaliteiten te laag staan. Dat zou moeten lukken als we een betere tweede periode afwerken. Al moeten we alvast nog twee spelers missen. Zowel Arthur Houthoofd als Mathieu Dumon zijn uit met een enkelblessure”, besluit de flankspeler van Mandel United. (RV)

Zondag 6 maart om 14 uur: Mandel United B – KFC Lendelede