Maelfait (Hulste) baalt na draw tegen Stasegem

De derby tussen Hulste Sportief en OG Stasegem, respectievelijk laatste en voorlaatste in de derde provinciale reeks C, is op 2-2 geëindigd. Daarmee schiet geen van beide clubs iets op. Er was een hoofdrol weggelegd voor Miel Maelfait: hij scoorde al na zeven minuten voor zijn club, maar in de laatste minuut ook tegen zijn club.

“Het was een assist van Marek Verledens”, schetst de 20-jarige middenvelder van Hulste, die de kost verdient als boer. “De thuisdoelman raakt de bal nog eventjes, zo kwam die onverwachts voor mijn linkervoet. Ik raakte hem niet al te goed, maar hij rolde mooi in de verste hoek binnen. Misschien wel met wat geluk, maar dat moet je afdwingen, hé.”

Tanguy D’Hondt kon wat later de voorsprong verdubbelen, maar door een onoplettendheid in de bezoekende verdediging lukte Michiel Vandenbossche net voor de rust de aansluitingstreffer voor Stasegem.

“Na de rust wilden we scherp starten, want we wisten dat Stasegem er alles aan ging doen om gelijk te maken”, zegt Maelfait. “We hielden het goed vol, maar naar het einde toe werd het voor ons doel stressy. Dat kwam vooral omdat we al zo vaak hebben verloren (één zege en twee draws, red.) en we wilden het dit keer wel over de streep trekken. Het werd bikkelen. En dan scoor ik net voor affluiten een owngoal. We stonden onder druk, ik zak wat in en verlaat mijn positie. De tegenstander brengt hard voor, ik wil tussenkomen, maar kwam niet goed uit met mijn passen. De bal ging in ons doel. Daar ging mijn afgedwongen geluk…”

Winst komt nog wel

“Niemand schiet hiermee iets op in het klassement. We hebben een heel hechte groep jonge mensen bij Hulste. De sfeer is heel goed. We zijn maten. Net daarom ben ik ervan overtuigd dat we nog wel eens zullen winnen. Want er zitten heel degelijke voetballers tussen.” (MVA)