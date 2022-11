Lucas Vantieghem (FC Marke 3C) over derby tegen Aalbeke: “Op ons best moeten we niemand vrezen”

Na de 4-1-nederlaag op Lendelede heeft FC Marke zich met overwinningen op Waregem en vorige zondag aan huis tegen staartploeg Helkijn goed herpakt. Komende zondag staat de clash tussen FC Aalbeke en FC Marke op het voetbalprogramma. De nummer één tegen de nummer drie. Dat zal vuurwerk geven.

FC Marke nam vorige speeldag met de vingers in de neusgaten (7-2) de maat van hekkensluiter Jong Helkijn. “Helkijn kwam er nog goedkoop van af”, beweert de 29-jarige Lucas Vantieghem. “Hadden we 75 procent van onze kansen benut, dan stonden er ongetwijfeld dubbele cijfers op het scorebord. Voor ons werd het een goede aanloop naar de topper van zondag tegen Aalbeke. Tegen mijn ex-ploeg wordt het sowieso een bewogen wedstrijd. Als we winnen, komen we op gelijke hoogte van Aalbeke, bij verlies slaat Aalbeke een kloof van zes punten. Uiteraard wordt het op het veld van de leiders een moeilijke karwei. Met een gelijkspel zouden we niet ontevreden zijn, maar uiteraard mag het altijd wat meer zijn.”

Topper in de reeks

Lucas Vantieghem zette zijn eerste voetbalstappen bij FC Marke, stapte daarna over naar Aalbeke, droeg gedurende vier jaar de kleuren van NS Heule, en kwam dit seizoen terug naar de Markse roots. “En ik heb het me nog niet beklaagd”, zegt de Gullegemnaar, die ondertussen aan het bouwen is in Marke. “Toen ik voorheen bij Marke speelde, eindigden we meestal in de rechtse kolom. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een van de toppers van de reeks. Eén ding is zeker: als we op ons best zijn, hoeven we niemand te vrezen”, besluit Lucas Vantieghem.

Ter gelegenheid van deze Kortrijkse derby organiseert FC Aalbeke samen met FC Marke aansluitend een Footlunch. Op het menu staat een creatieve ‘Bol-au-vent’ met daarvoor een aperitief en aan de rust koffie met gebak. Een ticket kost 22 euro per persoon. (AV)

Zondag 13 november om 14.30 uur: FC Aalbeke FC Marke.