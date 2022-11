Louis Boussen is nieuwe T1 Mandel United B: “Ik heb het volste vertrouwen in onze jonge, maar gretige groep”

Afgelopen zondag liet Mathias Vankemmel weten dat hij niet langer wou aanblijven als T1 van Mandel United. Het bestuur van Mandel United bedankt Mathias voor de geleverde diensten en kondigt nu ook aan dat Louis Boussen de taak van T1 op zich neemt. Dries Vandenbussche wordt speler-trainer.

“Mandel United neemt akte van het vertrek van Mathias Vankemmel als trainer van het B-elftal. De club houdt eraan Mathias van harte te bedanken voor de staat van dienst en wenst hem het beste voor de toekomst”, klinkt het bij het bestuur van Mandel United. “Verder bevestigt Mandel United ook het vertrouwen in Louis Boussen als hoofdtrainer van Mandel B. Louis krijgt bijstand van Dries Vandenbussche die een nieuwe rol als speler-trainer opneemt.”

“Ik vind het mooi om als jonge trainer deze kans te krijgen binnen Mandel”, vertelt Louis Boussen. “Daarvoor dank ik het bestuur, de technische staf en al mijn collega-trainers. We zullen dit seizoen nog zoveel mogelijk punten proberen te pakken, op welke manier dan ook. Of er iets zal wijzigen door de trainerswissel, verklap ik niet. De aanpak blijft tussen vier muren en dat weten mijn spelers ook. De doelstelling zullen we week per week bekijken, te beginnen met zaterdag tegen SV Kortrijk zonder valse noot te starten. Ik heb het volste vertrouwen in onze jonge, maar gretige groep. Ook mijn T2 Dries Vandenbussche is een pluspunt, omdat hij tevens nog speelt en kapitein is. Hij kent ook het provinciaal voetbal goed.” (RV) (RV)