Lichtdefect legt voetbalmatch Heule-Ingooigem stil

De voetbalwedstrijd in derde provinciale C tussen Noordstar Heule en Ingooigem werd zaterdag halfweg de eerste helft stilgelegd door het uitvallen van de verlichting. Daar men het euvel niet kon herstellen besloot de scheidsrechter van de match definitief af te fluiten. Hiermee hangt een forfaitscore boven het hoofd van Noordstar Heule. “Leuk is anders maar het is wat het is. Het is een teleurstelling door overmacht”, zegt Noordstar-voorzitter Christophe Bertier.

Om 17.30 uur viel plots het licht helemaal uit. Het voetbalreglement zegt dat de club een half uur tijd heeft om het defect te herstellen. Daarna mag de scheidsrechter beslissen. “We kregen drie van de vier verlichtingsmasten terug aan de praat. De vierde liet het echter afweten. De stadsdiensten, verantwoordelijk voor de infrastructuur, stuurden direct een technicus. Deze kwam helaas te laat. Tja, je moet eens een technicus vinden op zaterdagnamiddag om 17 uur die binnen het half uur op het terrein te staat. Geen enkele firma kan dit”, zegt de voorzitter. “Het is spijtig dat de match is stilgelegd. We hebben gedaan wat we konden.”

Herspelen of forfait

Het is niet zo omdat een wedstrijd stopt dat het direct een forfaitscore is. De Belgische voetbalbond beslist daarover. Er komt wellicht een hoorzitting waar de scheidsrechter en de club deze kwestie mogen toelichten. “De kans is reëel dat we de wedstrijd mogen herspelen maar het kan evengoed een forfaitscore worden. Dit is nu nog koffiedik kijken”, vertelt voorzitter Christophe.

Op het ogenblik van het defect was het nog 0-0. Noordstar Heule staat op de op twee na laatste plaats. “Zelf indien we daardoor drie punten verliezen blijven we optimistisch. Er zijn nog 13 wedstrijden te spelen. We zitten nu met de ploeg in een betere flow. Geen paniek, het lukt ons wel”, aldus Christophe.

Twee uur later, om 19u30 was er de match van de dames op hetzelfde terrein. Hier besloot de scheidsrechter de match te laten doorgaan daar de tegenstander geen bezwaar had om de wedstrijd te spelen. Niettegenstaande minder licht won de Heulse damesploeg met heldere 13-0 score.