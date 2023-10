Leider SK Geluwe kijkt uit naar komst van concurrent Aalbeke

SK Geluwe degradeerde vorig seizoen, maar staat sedert de vorige speeldag wel aan de leiding in derde provinciale. Het team van trainer Ludovic Sieuw telt één punt voorsprong op RC Waregem B en FC Aalbeke Sport, dat zondag naar het Damien Feys Stadion komt.

“In de aanloop naar het seizoen kwam in alle interviews aan bod dat we samen met Aalbeke tot de grote titelkandidaten werden gerekend”, zegt middenvelder Martijn Minnen. “Bovenaan de klassering ligt het allemaal dicht bij elkaar.”

Aanvoerder Kenneth Neve en maats scoorden de afgelopen twee wedstrijden vijfmaal. “We scoren al heel het seizoen veel, maar kregen in het begin te veel goals binnen, al is dat de laatste weken merkelijk beter.”, zegt Martijn, die na een verblijf bij BS Geluwe terugkeerde. “Er zijn veel nieuwe spelers en ondertussen vinden we elkaar beter en beter. Het inpassen van nieuwkomers vergt tijd. Ook voor onze trainer. Zaterdag op Blauwvoet Otegem speelden we onze beste match tot nog toe. De topper van zondag leeft alvast in de groep. Bij Aalbeke spelen met doelman Thijs Debuyck en Tijs Vanhove twee ex-spelers van ons.”

Dat RC Waregem B mee op kop staat, is wel een verrassing. “De reeks ken ik eigenlijk niet zo goed”, zegt de Geluwenaar. “Het verschil tussen tweede en derde provinciale valt mee. We speelden al tegen goede tegenstanders. De top van onze reeks is vergelijkbaar met de middenmoot van tweede provinciale.”

Arno Boussy werkt bij de beloften aan zijn terug keer. Tweede doelman Daymon Debeir is uit.

Nog vijf leiders

Opmerkelijk bij de club van voorzitter Kevin Vermont is dat niet alleen het eerste elftal aan de leiding staat. Voor het eerst heeft SK Geluwe ook een vrouwenploeg en na vier speeldagen staat die met het maximum aan de leiding in derde provinciale. Ook vier jeugdploegen staan op kop: de U15 A, de U15 B, de U17 A en de U17 B.

(ED)