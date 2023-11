Leider Aalbeke ontvangt Otegem

In 3de provinciale C ontvangt leider Aalbeke komende zaterdag BV Otegem. Vorig seizoen wonnen de Blauwe Uilen met 2-1 van de Blauwvoeters, vierden de zege alsof de titel binnen was. Uiteindelijk bleef Aalbeke met lege handen achter, moest dit seizoen zijn huiswerk overmaken in derde provinciale. Ook in deze competitie zwaaien de jongens van Cedric Renard opnieuw de plak, willen op het einde van het seizoen de kers op de taart zetten.

Nieuwe T2

Jens Dubois is als T2 nieuw bij Aalbeke. De vorige seizoenen was hij actief bij Moorsele, nam er vorig seizoen de beloften voor zijn rekening. “Aalbeke was voor mij een uitgelezen kans om de lat hoger te leggen”, opent de bijna 34-jarige Geluwenaar. “Het klopt dat ik op termijn de job van T1 ambieer. Maar er is geen haast bij. Onder de vleugels van T1 Cedric Renard kan ik nog heel wat van hem opsteken. Na een eerste gesprek klikte het meteen tussen ons. Mijn sportieve baas paart ervaring aan tactisch inzicht. Niet onbelangrijk, hij betrekt me in alle aspecten en ik krijg ook inspraak. De vorige jaren bij Moorsele had ik al heel wat opgestoken van T1 Kevin Vandecasteele. Momenteel ben ik in het bezit van diploma Initiator B en C. Ik wil later mijn Uefa-B diploma halen. Dan kan ik aan de slag als T1. Maar dat is toekomstmuziek. Eerst de stiel leren bij FC Aalbeke.”

FC Aalbeke staat na elf wedstrijden opnieuw afgescheiden aan de leiding, en wil liever vandaag dan morgen de stap zetten naar tweede provinciale. “Toen ik met Aalbeke de gesprekken aanknoopte, konden de verantwoordelijken de ontgoocheling om de gemiste promotie niet verstoppen. De revanchegevoelens zijn duidelijk nog zichtbaar. Momenteel houden we de concurrenten mooi achter ons. We hebben ook een kwalitatieve en brede kern. Aalbeke heeft vorig seizoen zijn lesje geleerd, kent het verhaal van het vel en de beer als geen ander. Als we met de nodige inzet aan de aftrap komen, geen enkele ploeg onderschatten, staan ons nog mooie dagen te wachten”, besluit Jens Dubois. (AV)

Zaterdag 25 november 18.30 uur: FC Aalbeke-BV Otegem