Laurens Bonte (Scor 3C) stopt straks met voetballen

Na het 3-3-gelijkspel tegen VV Emelgem-Kachtem staat Scor op de elfde plaats in derde provinciale C. Op het eerste gezicht niet meteen een veilige plek, maar ook nog niet alarmerend. Maar er moet zeker nog een en ander gebeuren om het behoud te verzekeren, te beginnen zaterdag tegen Winkel Sport.

De 36-jarige Laurens Bonte is de lieveling van de supporters en een rots op het middenveld van SC Oostrozebeke. Op het einde van het seizoen houdt deze ervaren speler het voor bekeken. “Kijk, ik heb dertig jaar gevoetbald waarvan 15 jaar in het eerste elftal van Scor. De reden van mijn stopzetting na dit seizoen heeft veel te maken met mijn leeftijd. Ik moet nu al geregeld spelen met pijnstillers en dat is geen gezonde situatie. Mentaal had ik me voorgenomen om nog twee jaar door te gaan, maar door het opduiken van allerhande kleine kwaaltjes is het genoeg geweest. Nu wil ik me meer gaan bezighouden met de sporten van mijn kinderen, maar ik blijf actief in het voetbal. Ik ben nu al trainer van de U7.”

Behoud

In het voorbije weekend slaagde Scor erin om een punt te halen bij VV Emelgem-Kachtem. “Eigenlijk is dat een gouden punt, want in de eerste helft waren we nergens. Op karakter konden we vervolgens in de tweede helft weer orde op zaken stellen.”

“Of de degradatiegedachte niet geregeld opduikt? Daar denken we nog niet aan. Alles zit nog dicht bij elkaar en onze ambitie is de top acht. Met deze jongens moet dit haalbaar zijn. Het is een zware reeks: twee keer verliezen doet je bijvoorbeeld al naar de kelder van de rangschikking zakken. Ik maakt me geen zorgen, zolang we er nog in slagen om punten te pakken.”

Zaterdag wordt er thuis tegen Winkel Sport gespeeld. “Winkel is een jonge ploeg. Op verplaatsing hebben we 0-0 gespeeld. Thuis moeten we gaan voor drie punten, zeker omdat we compleet staan. Iedereen is inzetbaar”, besluit Bonte. (CLY)

Zaterdag 15 februari om 18 uur: SC Oostrozebeke Winkel Sport.