KSV Kortrijk (3C) oververdiend kampioen nadat dit weekend heel wat concurrenten punten lieten liggen

Zelf winnen op Winkel Sport was een must, dat deden de Kortrijkzanen na doelpunten van Drilon Musliu (19′) en Bas Debode (’93) zaterdagavond al op het veld van Winkel Sport. Maar vervolgens lieten alle ‘concurrenten’, die al op een fikse achterstand volgden, punten liggen. Toen OG Stasegem zondagmiddag met 3-4 de boot in ging tegen SC Oostrozebeke, was de titel ook mathematisch een feit. Al twijfelde niemand in de reeks eraan dat SV Kortrijk met voorsprong het sterkste team is.

Onder SV Kortrijk hangt alles dicht op elkaar en enkele van die ploegen troffen elkaar ook. WS Bellegem ging met 0-1 winnen op VV Emelgem-Kachtem en wipt zo naar de tweede plaats, ook al omdat Olympic Ledegem de boot in ging bij Bl. Otegem. GD Ingooigem bleef zaterdag ook op een gelijkspel steken. Maar dan was er nog OG Stasegem, omdat die nog een inhaalwedstrijd te goed hebben, konden ze als zesde in de stand in theorie nog een bedreiging vormen voor SVK.

Maar toen ook Stasegem zondag verloor, mocht KSV de champagne ontkurken. Komende zaterdag speelt SV Kortrijk thuis tegen datzelfde OG Stasegem, dan zal er nog eens gefeest kunnen worden.