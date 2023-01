Koen Descheemacker (Olsene Sportief – 3de prov. C): “Alles is moeilijk, maar niets is onmogelijk”

Vlak voor de winterstop verloor Olsene Sportief met 3-0 van Tenstar Melle, waardoor de kloof met de barrageplaats al dertien punten bedraagt. Olsene staat afgezonderd laatste, met één punt. Vierde provinciale dreigt.

“Voorlopig is het nog derde en ondanks onze magere puntenoogst moeten we er blijven in geloven”, reageert trainer Koen Descheemacker. “Het positieve de afgelopen maanden was dat we elke week vooruitgang boekten en goed voetbal brachten. Daarmee oogstten we lof bij heel wat tegenstanders, maar jammer genoeg geen punten. In zeventig procent van de matchen lagen we nooit onder, meer nog, soms waren we in het spel zelfs de betere ploeg.”

“Ons probleem is een gebrek aan ervaring. Onze ploeg is gemiddeld twintig jaar en dan krijg je de klassieke jeugdzonden. We slikken meer tegendoelpunten na individuele fouten dan na een uitgespeelde aanval. Onze beste match speelden we voorlopig op De Pinte, waar we de slotminuten ingingen met een brilscore. Jammer genoeg slikten we nog een doelpunt en grepen we naast een verdiend punt – en het konden er zelfs drie geweest zijn.”

“Als we blijven groeien, ben ik ervan overtuigd dat we een goeie terugronde spelen en wie weet kunnen we het onze concurrenten Vinkt, Tenstar Melle en Zwijnaarde nog lastig maken. Omdat we nogal wat studenten in de ploeg hebben, moesten we in december al een aantal spelers missen door examens, en in januari zal het niet anders zijn, en dat is toch wel een aderlating.”

“Zondag ontvangen we Latem B en elke match is moeilijk, maar niets is onmogelijk. Ik hoop zo snel mogelijk die eerste zege te pakken en die zou voor een belangrijke drive kunnen zorgen.”

