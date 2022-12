Jérémy De Neve (Jong Helkijn 3C): “Leuk is anders”

Jong Helkijn ging zonder goed gevoel de winterstop in. De paars-witten kregen in hun laatste wedstrijd op Mandel B een smadelijke 8-0 nederlaag te slikken, staan eenzaam op de laatste plaats in de stand. Ondanks de weinig benijdenswaardige situatie, weigert T1 Jérémy De Neve zich neer te leggen bij de stand van zaken.

Jong Helkijn had zich de promotie naar derde provinciale anders voorgesteld. Een rustig, zorgeloos seizoen, was de bedoeling. Maar zoals de kaarten nu liggen, wordt het allicht een reis heen en terug. “Wat het ook wordt, wij blijven strijden tot de laatste snik”, maakt T1 Jérémy De Neve een vuist. “Natuurlijk hadden we op meer gerekend. Maar de vele gekwetsten, gebrek aan ervaring en maturiteit spelen ons parten. De bittere 8-0-pil tegen Mandel B, moeten we in de juiste context plaatsen. Mandel had enkele spelers van zijn A-ploeg aan de aftrap gebracht. Pure competitievervalsing. Maar wij werden er het slachtoffer van. Hoe ik met de situatie omga? Leuk is anders. Als trainer sta je ermee op en ga je er ook mee slapen. Maar we moeten erdoor, moeten er na de winterstop het beste van maken. Dat we nu even tijd krijgen om het hoofd vrij te maken, komt ons niet slecht uit. Toegegeven, het behoud wordt niet simpel. Maar zolang er hoop is, weiger ik de handdoek in de ring te gooien. Onze eerste wedstrijd na Nieuwjaar is een thuismatch tegen Ledegem. Als we de drie punten aan huis kunnen houden, zou die zege wel eens de start kunnen zijn van een betere periode. Mochten we uiteindelijk het behoud toch niet kunnen verzekeren, weten we volgend seizoen wat ons te doen staat.” (AVW)

Zaterdag 14 januari om 18.30 uur: Jong Helkijn Ol. Ledegem