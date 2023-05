Jean-Marie Bonte (SC Oostrozebeke – 3C): “We zitten met de gebakken peren”

We kregen een heel sombere voorzitter Jean-Marie Bonte aan de lijn. De match van de laatste kans tegen Ingelmunster heeft slechts één punt opgeleverd en dat hadden er drie moeten zijn om de degradatie te ontlopen. “Ik ben van nature geen pessimistisch man, maar de berichten die ik heel recent kreeg zijn zeker niet rooskleurig. Nu al is zeker dat 2 van de 3 ploegen die barrage spelen er zeker uit gaan en als het tegenzit in de nationale reeksen, zakken ze gewoon alle drie. Alles zou te maken hebben met de situatie van Anzegem”, opende voorzitter Jean-Marie Bonte.

“De wedstrijd tegen Ingelmunster was een typische wedstrijd van het hele seizoen. We beschikken over een sterke verdediging maar middenveld en vooral de spitsen hebben het volledige seizoen gefaald. We kregen tegen Ingelmunster voldoende kansen maar we maken die niet af en zo zitten we in de penarie. De echte oorzaak van een mogelijke degradatie is de wedstrijd tegen rode lantaarn Moorsele drie weken geleden. Die partij konden en mochten we niet verliezen, maar we speelden echt de slechtste wedstrijd van het seizoen. Een aantal spelers was te nonchalant. Hadden we thuis de drie punten gehaald, dan waren we zeker gered. Nu zitten we met de gebakken peren.”

Barrages

“Of ik een positief verhaal verwacht van de twee barragewedstrijden op zondag 7 mei thuis om 15 uur tegen Zillebeke en op donderdag 18 mei in Damme om 15 uur? Zoals ik al aangaf ziet het er helemaal niet rooskleurig uit nu zeker twee van de drie ploegen eruit vliegen. Eigenlijk staan we aan de rand van de degradatie naar vierde. Barragewedstrijden zie ik als een gokspel. Je moet het geluk aan je kant hebben.” (CLY)

Zondag 7 mei om 15 uur: SC Oostrozebeke SK Zillebeke, donderdag 18 mei om 15 uur: FC Damme SC Oostrozebeke.