Janos Wylin is nieuwe TVJO Dosko Beveren (3C): “Onze jeugd alle kansen blijven geven”

Dosko Beveren heeft zijn nieuwe technisch verantwoordelijke voor de jeugdopleiding (TVJO) beet met Janos Wylin. De Roeselarenaar was de voorbije 13 jaar actief in de onderbouw van SV Wevelgem City, waar zijn zonen Ferre en Rune interprovinciaal spelen, en hielp er ook mee met de scouting bij de U21 en beloften. Hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging en vond die met Dosko dichter bij huis.

“Janos woont in de Populierstraat, het verlengde van de Izegemseaardeweg, en zijn zonen zijn ooit begonnen in de jeugd van Dosko”, stelt bestuurslid Dieter Carron de nieuwe TVJO voor. “Toen zijn zonen naar Wevelgem City verkasten om interprovinciaal te spelen, trok hij met hen mee en was hij er 13 jaar betrokken bij de onderbouw en deed er ook de scouting bij de U21 en beloften. Nu was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging en die vindt hij dus dichter bij huis.” Janos is ook geregeld bij KV Oostende terug te vinden, waar zoon Siebe al debuteerde in de A-ploeg.

“Wat we van onze TVJO verwachten? Zijn diploma heeft hij nog niet, maar hij maakt er snel werk van. Ook met de audit zal hij zich bezig houden, want we willen ons interprovinciaal label behouden. Al zou dat geen probleem mogen zijn. De vorige keer hadden we maar 4 procent te kort om vier sterren te halen, dus kunnen we op een goed dossier verder bouwen. Bovendien heeft Stad Roeselare ons ons derde terrein toegezegd, wat extra punten oplevert voor de audit.”

“We willen nu vooral stabiliteit en rust brengen binnen de club en de doorstroming naar de A-kern verbeteren. De komende weken mogen al enkele jongeren meetrainen met de eerste ploeg en naar volgend jaar willen we een systeem van wisselwerking met onze jeugd, Jong Dosko (de nieuwe ploeg in vierde provinciale, red.) en de A-kern om onze jeugd alle kansen te geven. En om alles vlot te laten verlopen, richten we een sportraad op om de werking tussen het hoofdbestuur en de jeugd te optimaliseren.”