Halverwege het klassement reflecteert Mathieu Vervaecke: “Geen neerwaartse beweging”

Na zeven wedstrijden staat Stasegem halverwege het klassement. “We hebben een degelijke start gekend. We spelen dit seizoen een reeksje hoger en wisten vooraf niet goed welk niveau we mochten verwachten, maar we zijn goed mee in de buik van de reeks. Natuurlijk kenden we ook al eens een mindere wedstrijd, zoals tegen Marke A bijvoorbeeld. Tegen Waregem B konden we op hun kunstgras toch ook weer een puntje uit de brand slepen. We kwamen achter, maar op wilskracht en door sterker te zijn in de duels, lukte het alsnog om gelijk te komen. Ik kon zelf scoren. Waregem B konden we zo nog net achter ons houden. Nu moeten we weer op verplaatsing naar Emelgem-Kachtem. Die hebben evenveel punten als wij. Een 6-punter pur sang dus. Het zal ook een goed voetballende ploeg zijn. Alles staat op elkaar gepakt. Tussen plaats 5 en plaats 13 zitten maar 3 punten verschil. Je ziet van hier dat het belangrijk wordt om mee te zijn in de voorste gelederen. Er kunnen elke week grote verschuivingen zijn, maar wij willen ze niet neerwaarts meemaken. Arno Sabbe is geschorst, maar de trainer zal dat wel opvangen. (MVA)

Zaterdag 22 oktober 2022 om 19 uur: VV Emelgem-Kachtem – OG Stasegem