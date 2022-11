Guy Damman (GD Ingooigem – 3C) hoopt op sportieve revanche: “Wij hebben iets goed te maken op de Rassing”

Vorig seizoen moest GD Ingooigem knokken tot op de streep voor het behoud. Nu is de doelstelling een rustig seizoen te draaien met de inbreng van eigen jeugd. Na elf matchen bleef de oogst met elf punten eerder karig. Tegen Ledegem wilden de Groene Duivels een ideale aanloop nemen naar de derby op Racing Waregem.

“Met elf punten na de eerste elf matchen bleven wij beneden de verwachtingen”, stelt voorzitter en sterke man Guy Damman. “Wij hebben in de kern zeker voldoende kwaliteiten om een stuk hoger te staan, maar het zat ons niet altijd mee. Thuis speelden wij goede matchen, die wij meestal met ruim verschil wonnen, maar onze uitmatchen stonden in schril contrast daarmee. Soms presteerden wij ondermaats en meestal verloren wij nipt.”

Geblesseerden

“De oorzaken? Wij willen zoveel mogelijk eigen jeugd laten doorstromen naar de eerste ploeg, maar voor sommigen is de stap vrij groot en is het werkelijk op de toppen van de tenen spelen. Wij haalden in het tussenseizoen ook enkele versterkingen binnen die de ploeg beslist naar een hoger niveau kunnen tillen. Thibault Vandeputte, die overkwam van Racing Waregem, moest voor de doelpunten zorgen, maar hij geraakte tijdens de voorbereiding geblesseerd en speelde voorlopig nog niet. Rune Tack, die het beslissende doelpunt scoorde op Heule, is eveneens al een drietal matchen onbeschikbaar door overbelasting. Hadden we de voorbije matchen steeds een beroep kunnen doen op deze ex-spelers van Racing Waregem, dan telden wij nu minstens zes punten meer. Wij kunnen alleen maar hopen dat wij zo snel mogelijk voltallig geraken.”

Lastige verplaatsing

“Met het pas gepromoveerde Ledegem troffen wij een ploeg van ons kaliber en omdat het een thuismatch betrof, had ik er een goed oog in. Beide ploegen namen aanvankelijk een afwachtende houding aan. De beste kans was vlak voor de rust voor Steelandt, maar hij besloot rakelings naast. Ledegem mikte duidelijk op een gelijkspel en hield alles goed gesloten. Enkele wissels zorgden voor nieuwe zuurstof en na mooi samenspel tussen Windels en Steelandt bezorgde Nuytten ons een belangrijke driepunter, die een opsteker betekent voor de derby op Racing Waregem. Met de trip naar de Rassing staan wij voor een lastige verplaatsing. Vorig seizoen zaten wij in een goede periode toen wij naar de Rassing trokken, maar wij verloren daar met 4-0, een koude douche. Racing Waregem heeft natuurlijk de luxe dat het spelers die afvallen uit de A-ploeg in die B-ploeg kan laten meespelen. Ik weet niet of dat zaterdag opnieuw het geval zal zijn. Ander nadeel voor Ingooigem is dat kunstgras ons niet zo goed ligt. Wij hopen op een sportieve revanche, maar het wordt heel moeilijk.” (ID)

Zaterdag 26 november om 19.30 uur Racing Waregem B-GD Ingooigem