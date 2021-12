Gregory Werbrouck wordt vanaf Nieuwjaar nieuwe trainer van KSV De Ruiter

Het bestuur van derdeprovincialer KSV De Ruiter stelde vrijdagavond Gregory Werbrouck (37) uit Oostnieuwkerke aan als hoofdcoach. Hij is momenteel nog aan de slag bij FC Passendale, alwaar hij nog blijft tot de Nieuwjaarsperiode. “Het is met pijn in het hart dat ik vertrek, maar dergelijke kans kon ik niet afslaan.”

Gregory Werbrouck is aan zijn vijfde seizoen bezig als hoofdcoach van FC Passendale. In een eerder interview met ons weekblad had hij al aangegeven wellicht na deze campagne andere oorden op te zoeken. Door een mooie aanbieding van De Ruiter verlaat hij straks eerder al de vierdeprovincialer. “Het is echt een moeilijk moment geweest want in Passendale heb ik altijd in een goeie verstandhouding kunnen werken. Ik verlaat dan ook de vereniging met pijn in het hart maar kon deze mooie kans bij De Ruiter niet afslaan. Het is een vereniging met goeie bedoelingen dat terecht de kaart van de jeugd trekt. Vandaar dat ze nu ook tijdens de besprekingen geen grootse ambities uitspraken. Mijn enige opdracht wordt KSV De Ruiter in derde te houden. ik besef dat het geen evidente opdracht wordt maar wie mij kent weet dat ik alles op alles ga zetten hiervoor. Het is voor mij trouwens geen stap in het onbekende want Jordi Sagaert had ik al onder mijn hoede bij Passendale, van veel anderen ken ik hun kwaliteiten.”

Je beseft dat er door de laatste plaats één en ander moet veranderen? “Er is inderdaad veel werk aan de winkel met deze jonge groep. In eerste instantie zal ik mentaal oplapwerk hebben, daarna zien we nog wel wat mogelijk is maar vroegtijdig de handdoek werpen is niet aan de orde. Iedereen gaat wel moeten beseffen dat er dringend punten moeten gepakt worden.”

Maar nu gaat eerst jou aandacht nog naar FC Passendale? “Ik wil inderdaad de tijd nemen om op rustige en mooie manier afscheid te nemen van de spelersgroep en de vereniging in totaliteit. Dit kan best door nog twee keer te gaan winnen, maar nogmaals is het mijn pijn in het hart dat ik de beslissing nam. Langs deze weg wil ik nog eens het bestuur van Passendale bedanken voor het jarenlange vertrouwen, maar ook hun collega’s van De Ruiter wil ik nu bedanken.”

Het worden nog drukke weken voor ‘Greg’? “Tijdens de week en op zaterdag ga ik natuurlijk nog tot Nieuwjaar bij FC Passendale aan de slag, op zondag ga ik mijn toekomstige ploeg nog twee keer gaan bekijken om de pijnpunten te zien maar ook de goeie punten want daar wil ik op verder werken. Ik krijg daarbij de hulp van Geert Rammant die terugkeert in de functie van T2 en beloftencoach. Alexander Vanwalleghem blijft keepertrainer. Ik ken beiden uit het verleden en verwacht een vlotte samenwerking.”(SBR)