Gianni Messiaen (OG Stasegem – 3c) houdt voeten op de grond: “Niet te hoog van de toren blazen”

Gianni Messiaen speelt voor het tweede seizoen op rij bij de zwart-gelen van OG Stasegem. Voordien was hij actief bij ondermeer bij Hulste, Bissegem en Heestert. Meestal komt hij uit op positie 6.

De verdedigende middenvelder van OG Stasegem is best tevreden met het behaalde resultaat in Jong Helkijn.

“Als je wint, is het natuurlijk altijd goed”, reageert hij. “Deftige cijfers toch, die 1-3 winst. Vooral als je weet dat we 25 minuten met 10 verder moesten, na de rode kaart voor Mathieu Vervaeke. Wat er juist gebeurde, zag ik niet echt goed. Het was twee keer geel, en naar verluidt was het toch een licht getrokken kaart. We konden het eindresultaat vasthouden en zo de overwinning over de streep trekken. Dan mag je wel stellen dat het verdiend was.”

“Maar we moeten niet te hoog van de toren blazen. Ik vond Helkijn niet zo sterk spelen. Ik meen dat ze zelfs iets minder sterk zijn dan vorig seizoen, maar dat kan ook een verkeerde indruk van mij zijn”, gaat de 29 jarige magazijnbediende verder.

“Het is natuurlijk nog vroeg op het seizoen om nu al duidelijkheid te krijgen van wie wel of wie niet voor de titel zal meestrijden. Wij zijn toch ook enigszins versterkt en ik hoop dat wij met deze ploeg een rustig seizoen kunnen draaien. We krijgen nu KFC Marke voorgeschoteld, dat wordt wat anders”, weet Messiaen. “Het is een ploeg die al een heel tijdje samenspeelt, en het goed doet. Ook verleden seizoen waren ze al sterk en ze prijken alweer bovenaan het klassement. Gelukkig staan we zo goed als voltallig. Ik We gaan echt niet in een egelstelling kruipen maar onze kans gaan. Nu dus eerst Marke, dan Lendelede en dan Aalbeke. Het zijn drie keer ploegen met ambitie. Maar we gaan telkens alles geven, laat ze dus maar komen”, zegt Gianni. (MVA)

Zondag 18 september om 15u: OG Stasegem – KFC Marke