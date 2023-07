GD Ingooigem stelt zijn nieuwe ploeg voor: “We willen geen druk leggen”

Onlangs blies GD Ingooigem (3e prov.) verzamelen voor de traditionele ploegvoorstelling. De ploeg verwelkomde zes nieuwe spelers, terwijl Joachim Deleersnyder de trainersstaf komt versterken.

Voorzitter Guy Damman opende de spelersvoorstelling en hij noemde zichzelf een trotse voorzitter, die altijd kon rekenen op een trouw en hardwerkend bestuur. Dat ‘trouw’ mocht met Martine Degezelle letterlijk genomen worden. Zij maakt niet alleen al 38 jaar deel uit van het bestuur, ze zet ook elk jaar haar schouders onder het vermaarde 1 mei-jeugdtornooi. Er waren dan ook bloemen voor Martine.

Daarna ging de voorzitter over naar het sportieve luik. “In een erg zware reeks pakten wij vorig seizoen een mooie achtste plaats met 39 punten na 11 overwinningen en 6 gelijke spelen. Mits wat meer meeval en zonder de vele langdurig geblesseerden zat er wellicht meer in, misschien zelfs een topvijfplaats. De derde periode was wel enigszins in mineur met slechts drie overwinningen.”

“In tegenstelling tot het seizoen daarvoor kwamen wij echter nooit in de problemen. De eindronde was duidelijk te hoog gegrepen, maar ondertussen is onze jonge kern een jaartje rijper geworden en met de versterking erbij mogen wij nu wellicht dromen van een stek in die top vijf. Naast de nieuwe spelers staan er ook enkele jongeren te drummen voor de poort van de A-ploeg. Onze beloften speelden een sterk seizoen waarin ze bewezen dat wij over wissels op de toekomst beschikken. Ik kijk er al naar uit om onze ploeg in een gloednieuwe uitrusting aan het nieuwe seizoen te zien beginnen. Gesteund door onze trouwe supporters, die ook op verplaatsing meestal in de meerderheid zijn, starten wij alvast met heel wat ambitie. Ik verwacht vuur, passie en beleving op de Bosuil!”

“Als speler kon ik altijd genieten van een goeie sfeer bij de ploegen waar ik voetbalde”, neemt T1 Tom Ovaere over. “En met Ingooigem kwam ik ook in een familiale club terecht. Door de situatie bij de buren van Anzegem is GD Ingooigem zelfs ‘ploeg van ‘t stad’ geworden. Onze kern is vrij jong, maar ik probeer daar een goeie groep van te maken. Onze voorzitter spreekt van de top vijf, maar daar waag ik mij niet aan. Met een jonge groep is het immers beter om het match per match te bekijken en zeker geen druk te leggen. Wij zien dan wel waar wij uitkomen, maar het liefst zo hoog mogelijk natuurlijk. Daarnaast ben ik ook erg tevreden dat de trainersstaf uitgebreid werd met Joachim Deleersnyder, een ex-speler die het huis natuurlijk door en door kent.”

Nieuwe keeper

Doelman Robbe Santens krijgt de opdracht om Dwight Verfaillie, die naar Beselare trok, te doen vergeten. “Toch nog even onderstrepen dat ik hier niet de enige keeper ben”, floot Robbe Santens ons terug. “Uiteraard is het wel mijn ambitie om het shirt met het nummer één te dragen. Daarom ruilde ik ook Racing Waregem voor Ingooigem.”

“Bij de Rassing speelde ik in een beurtrol bij de B-ploeg en zat dan op de bank bij de A-ploeg. Als beide ploegen echter op hetzelfde moment speelden, waren er weekends zonder match. Anderzijds waren twee matchen op een weekend soms moeilijk te combineren met mijn studies handelingenieur. Bij Ingooigem kende ik heel wat spelers, ook spelers met een verleden bij Racing Waregem. Ik hoorde niets dan positieve geluiden en wij zaten snel op dezelfde golflengte.”

“GD Ingooigem ken ik uiteraard ook als tegenstander en waar Racing Waregem de voorbije seizoenen tot de laatste match moest knokken voor het behoud, liep het vorig seizoen toch een heel stuk beter bij Ingooigem. Ze eindigden op de achtste plaats en dat moet nu zeker haalbaar zijn. Ik heb er alvast erg veel zin in om hier van start te gaan.”

De transfers: Robbe Santens en Henri Delbeke (Racing Waregem), Jorben Verbauwhede (SK Beveren-Leie), Arthur Himpe(Otegem), Ewoud Vanlangenhove (Zwevegem) en Thibault T’Hooft (Jong Zulte).