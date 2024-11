GD Ingooigem ontvangt de buren uit Otegem: Massimo Van Hoe wil een reeks neerzetten met GD Ingooigem

GD Ingooigem is aan een wisselvallig seizoen bezig in derde provinciale C en dat heeft grotendeels te maken met de vele afwezigen. Na de matte prestatie tegen Kuurne zette de ploeg van voorzitter Guy Damman orde op zaken tegen Avelgem. Nu moet het de lijn doortrekken tegen Otegem.

Massimo Van Hoe kwam in het tussenseizoen over van WS Desselgem en stond op Avelgem na een blessure aan de hamstrings weer aan de aftrap. “De eerste periode bracht niet wat wij ervan verwacht hadden”, geeft Massimo Van Hoe toe. “Dat heeft natuurlijk veel te maken met de talrijke blessures waardoor de trainer nog geen enkele keer met hetzelfde elftal kon aantreden. Wij speelden wel enkele goeie matchen zoals in de derby op Jong Anzegem, maar vorige week verloren wij dan weer van Kuurne. In die match startten wij heel zwak en wij keken snel tegen drie doelpunten achterstand aan. Wij toonden nooit de goeie mentaliteit en konden dan ook geen aanspraak maken op puntenwinst.”

Aansluiting top 5

“Zaterdagavond moesten wij dat absoluut recht zetten op Avelgem. Die jonge ploeg stond laatste, maar je moet nog altijd winnen. Wij begonnen goed aan de match en kwamen verdiend voor. Na een corner slikten wij de gelijkmaker en even gingen de kopjes weer naar beneden. Gelukkig herpakten wij ons heel snel en wij boekten nog een verdiende 1-4 overwinning. Door deze driepunter sloten wij weer aan bij de top vijf. Daarin een plaatsje versieren, is onze doelstelling en daarom moeten wij proberen om eens een reeks neer te zetten. De komende weken nemen wij het op tegen ploegen die achter ons staan in de klassering en daarin is het dan ook van moeten.”

Derby

“Zondag spelen wij de derby tegen Otegem en dat wordt geen gemakkelijk opdracht. Otegem is net als Ingooigem aan het seizoen begonnen met ups en downs, maar wij spelen thuis en wij willen absoluut de drie punten pakken. Ik kijk alvast uit naar het duel met mijn goeie vriend Bart Lams. Goed nieuws ondertussen van het geblesseerdenfront, want wij recupereren wellicht Windels en Deloof en dat zijn toch wel belangrijke pionnen voor onze ploeg.” (IVD)