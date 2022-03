Filip Comptaert nieuwe T1 bij Eendracht Hooglede

Eendracht Hooglede heeft Filip Comptaert aangesteld als nieuwe coach van het eerste elftal. Hij volgt Eddy Verbeeck op.

Vorige week werd het contract met Eddy Verbeeck na meer dan drie seizoenen in onderling onderleg verbroken. Verbeeck kreeg net een zware rugoperatie te verduren en is onvoldoende fit om het seizoen af te werken. Comptaert was tot begin november trainer van KVC Ardooie. Hij nam zelf ontslag na een magere 1 op 24 en zit sindsdien zonder ploeg.

Eindrondeticket

Hooglede staat momenteel op een zesde plaats in derde provinciale C. Filip Comptaert moet hen proberen richting een eindrondeticket te loodsen, zondag wacht alvast een zware dobber wanneer streekgenoot en leider Dosko Beveren op bezoek komt.