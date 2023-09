FC Aalbeke start opnieuw ambitieus in 3de provinciale C: “We gaan er weer vol voor”

De speeltijd is voorbij. Vanaf dit weekend wordt er opnieuw gestreden voor de knikkers. FC Aalbeke begint er zondag aan op het veld van OG Stasegem dat met een volledige nieuwe ploeg aan de aftrap komt. De Blauwe Uilen hebben de hoop op een promotie naar tweede provinciale nog niet opgegeven, willen met een overwinning het nieuwe seizoen inzetten.

Vorig seizoen leek FC Aalbeke op weg naar de titel. Tot de blauw-witte motor aan het sputteren ging en de Blauwe Uilen hem niet meer op het gewenste toerental kregen. Aalbeke moest zich uiteindelijk met een tweede plaats en een eindrondeticket tevreden stellen. Maar de promotie naar tweede moesten ze aan Ingelmunster en Marke laten. Een dikke streep door de Aalbeekse rekening.

Maar Aalbeke heeft de hoop op een promotie nog niet opgegeven. Met nieuwbakken trainer Cedric Renard, die Rodrigue Derycke aan het sportieve roer kwam vervangen, hopen de Blauwe Uilen dat het dit seizoen een schot in de roos wordt.

Nieuw enthousiasme

De ontgoocheling om de gemiste titel en promotie was groot bij Aalbeke. Ondertussen heeft die plaatsgemaakt voor nieuw enthousiasme.

“We gaan er opnieuw vol tegenaan”, maakt sportief verantwoordelijke Gaël Agneray een vuist. “Het zit ons uiteraard nog hoog dat wij als tweede van het algemeen klassement en na het winnen van twee periodetitels ons huiswerk in derde moeten overmaken terwijl Ingelmunster en Marke, met heel wat minder adelbrieven, de stap naar tweede mochten zetten.”

“Van Voetbal Vlaanderen kreeg ik een uitnodiging in de bus om op dinsdag 18 september op hun hoofdzetel in Strombeek-Bever mijn voorstellen om de competitiestart enkele weken op te schuiven. We zullen er mijn voorstel om de eerste wedstrijden van de Croky Cup met ploegen van hetzelfde district te laten spelen nader bespreken.”

“En ik heb nog enkele ideeën die ik daar aan de man zal brengen. Bij Voetbal Vlaanderen zal ik niet alleen de kaart trekken van Aalbeke, ik wil er ook de spreekbuis zijn van alle West-Vlaamse clubs. Hopelijk krijg ik van hen dan ook de nodige respons”, besluit Gaël Agneray.