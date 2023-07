FC Aalbeke (3C) stelt zijn vernieuwde troepen voor“We willen er iets moois van maken”

Enthousiasme troef op de spelersvoorstelling van FC Aalbeke. De Blauwe Uilen hebben blijkbaar hun frustraties van de gemiste promotie van zich kunnen afschudden en kijken met heel veel vertrouwen het nieuwe seizoen tegemoet. “Natuurlijk willen we straks meedoen voor de prijzen. Een topdrieplaats moet zeker kunnen”, ziet sportief manager Gaël Agneray het best zitten.

FC Aalbeke zat niet stil tijdens de dode periode. Liefst negen nieuwe spelers werden aangetrokken. In werkelijkheid waren het er tien, maar Xavier Berthe (Peruwelz) besloot uiteindelijk om toch niet aan het nieuwe seizoen te beginnen. En ook de sportieve staf kreeg een nieuw gezicht.

Terwijl van voormalig T1 Rodrigue Derycke afscheid werd genomen en Wim Acke de eer aan zichzelf hield, kwamen Cedric Renard en Jens Dubois hen vervangen. Tevens werd de B-ploeg boven de doopvont gehouden. Jonas Houthaeve neemt als T1 er de sportieve leiding voor zijn rekening, terwijl Steve Devlaminck, terug van weggeweest, de reserveren onder zijn hoede neemt. Tevens werd Hicham Zahid aan de sportieve cel toegevoegd. De 42-jarige Zahid die de knepen van het vak leerde bij US en RC Doornik, zal samen met Gaël Agneray, Ignace Delbeke, Steve De Witte, Alexander Delaere en in samenspraak met de trainers, de sportieve koers bepalen van de Blauwe Uilen.

Deze Hicham Zahid was de vorige seizoenen met succes actief bij Dottenijs. Na twee gemiste promoties wil Aalbeke het niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar een promotie zou bijzonder welgekomen zijn. Gaël Agneray had het over een topdrieplaats en een vernieuwde kern van 20 spelers. Ook kersverse T1 Cedric Renard hield het bescheiden. “Met een fel vernieuwde kern zijn grote uitspraken niet aan mij besteed”, wilde de 40-jarige Renard zich niet als de gedoodverfde titelfavoriet naar voren schuiven. “Het bestuur heeft op de transfermarkt goed werk geleverd. FC Aalbeke staat voor een goede structuur. Het zou schitterend zijn moesten we die mensen op hun wenken kunnen bedienen. Het is alleszins mijn bedoeling om er samen iets moois van te maken.” (Alfons Vandewynckele)

Aanwinsten

Nieuwe aanwinsten A-ploeg: Axel Lavaert (WS Lauwe), Aurélien Verzele (Zwevezele), Quentin Samain en Arno Leman (Moen), Tijs Vanhove (Geluwe), Lomme Beyls (Voormezele), Edgar Dehaene (Gullegem), Jelle Vangheluwe (Bissegem), Matthieu Demeyere (Deerlijk) en Mathias Deveugele (Zwevegem).

Nieuwe aanwinsten B-ploeg: Simon Hochepied en Sergej Toprek (RC Harelbeke B), Preben Nijerinck (Kuurne), Clement Riveret (Jong Helkijn), Tobias Polfliet en Diego Vercruysse (Marke) en Jordy Marlier (Heule). Na drie seizoenen, wegens studies en privé, neemt TVJO Anthony Byttenbier afscheid van FC Aalbeke. Kandidaten om Anthony Byttenbier te vervangen, kunnen hun cv indienen via de website van de club.