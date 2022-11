Eric Verstraete neemt ontslag bij derde provincialer SC Oostrozebeke: “Hopelijk kan dit het tij doen keren”

SC Oostrozebeke moet op zoek naar een nieuwe trainer na het afscheid van Eric Verstraete. Dinsdag heeft de oefenmeester zijn ontslag gegeven en dat ook toegelicht aan de spelersgroep van de derdeprovincialer. T2 Kenzo Dejonghe neemt voorlopig over. SCOR staat voorlaatste in derde provinciale C, zaterdag staat de derby tegen VV Emelgem-Kachtem op het programma.

Ingelmunsternaar Eric Verstraete (64) heeft dinsdag zijn ontslag gegeven en de spelers op de hoogte gebracht van het vertrek. Eerder die dag was hij dat ook al gaan melden aan voorzitter Jean-Marie Bonte. SCOR staat momenteel met negen punten uit 13 wedstrijden laatste, enkel Jong Helkijn telt minder punten. “Vorig jaar hadden we met Nieuwjaar 12 punten, maar toen hebben we met een remonte van 22 op 30 na de winterstop dat nog recht kunnen zetten. Toen kwamen er ook heel wat spelers terug uit blessure”, verklaart de ervaren trainer. “Maar nu komen er geen spelers meer terug. Het is met die bende dat het zal moeten gebeuren, maar met iemand anders voor de groep. Hopelijk krijgt die de machine wel weer op gang. Dat is mijn oprechte wens.”

“Ik blik terug op vijf prachtige jaren en wens de club het allerbeste toe”

Verstraete was aan zijn vijfde seizoen toe bij SCOR en koestert de goede herinneringen. “Toen ik hier arriveerde was er net op bestuursvlak een wijziging en werd gekozen om door te gaan met eigen jeugd. Het eerste seizoen zijn we in extremis gedegradeerd nadat Oostkamp in mei nog zakte en wij dus ook mee in het bad getrokken werden. Het jaar erop promoveerden we opnieuw, daarna kwam het coronaseizoen. Vorig jaar hielden we vier ploegen achter ons, dit jaar vlot het dus minder. Enkele jongens halen ook niet het niveau wat we van hen gewend zijn en ik blijf er ook bij dat we te veel jongens gemist hebben die in juli of zelfs september een groot deel van de voorbereiding en zelfs de competitie misten door vakanties. Dat blijf je voelen. Maar het is met deze spelersgroep dat de club verder moet, maar dus wel met een andere trainer.”

Voor de winterstop heeft SCOR ook niet het makkelijkste programma met nog matchen tegen VV Emelgem-Kachtem (uit), KFC Lendelede (thuis) en Aalbeke Sport (uit). En na de winterstop kijkt men met de huidige leider Bl. Otegem (uit) en het derde gerangschikte KFC Marke (thuis) ook de huidige nummers 1 en 3 in de rangschikking in de ogen. “Hopelijk kan mijn ontslag het tij doen keren voor de club. Ik ben hier vijf jaar graag geweest en wens hen dan ook het beste. Ik heb al veel meegemaakt in mijn trainerscarrière, maar als er een feestje moest gevierd worden, dan was het hier top. Nog nooit gezien. Maar op de duur kun je de slaap niet meer vatten en dat is het sein om te stoppen.”