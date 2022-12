Emmerson Samyn komt over van reeksgenoot KSV Moorsele B en is de nieuwe T1 van Olympic Ledegem

Emmerson Samyn (41), die bij Olympic Ledegem eerder al jeugdcoach was, is de nieuwe hoofdtrainer van Olympic Ledegem. Hij vervangt Patrick Verheule die begin deze maand werd ontslagen. Reeksgenoot KSV Moorsele B, waar Samyn nu hoofdcoach was, moet op zoek naar een vervanger.

Ze staan broederlijk naast elkaar met 18 punten. Al doet KSV Moorsele B het met een negatief doelsaldo en ook een wedstrijd meer gespeeld. Olympic Ledegem heeft een positief doelsaldo, maar daar zitten de recent gewonnen wedstrijden (0-5 op OG Stasegem, 3-1 thuis tegen VV Emelgem-Kachtem) voor veel tussen.

Olympic Ledegem heeft ondertussen zijn stekje in de middenmoot heroverd, maar het bestuur wilde absoluut een nieuwe trainer. Interimaris en bestuurslid Hein Vandoorne staat zijn stek af Emmerson Samyn. De coach is een rasechte Ledegemnaar die nu in eigen dorp de kans krijgt het eerste elftal te leiden.