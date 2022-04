Dosko Beveren kampioen in derde provinciale C

Dosko Beveren kroonde zich zaterdagavond tot kampioen in derde provinciale C na een 1-3-zege tegen Winkel Sport B. Het is de derde titel in de geschiedenis van de club, die dit seizoen zijn 75ste verjaardag viert.

Bij het derde geklasseerde Winkel Sport B kon Dosko Beveren zich zaterdagavond tot kampioen kronen in derde provinciale C. Het team van trainer Tim Langeraet kweet zich perfect van zijn taak. Vlak voor de rust zorgde Yentl Tanghe voor de 0-1 en in de tweede helft ging Dosko op zijn elan verder. Opnieuw Tanghe en Sven Lugghe vanop de stip zorgden rond het uur spelen al voor de bevrijding. Het tegendoelpunt in de slotfase van de match kon het titelfeest niet meer verbrodden.

Dosko Beveren heeft deze titel alvast niet gestolen, want het is al 17 matchen na elkaar ongeslagen en boekte dus een formidabele 51 op 51 de voorbije maanden. Met nog drie matchen te gaan was de kloof van elf punten niet meer te overbruggen voor concurrent KRC Bissegem. De club van voorzitter Philip Carron, die 15 jaar aan het roer staat, mag zich dus opmaken voor tweede provinciale.