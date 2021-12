Doelmannen KWS Adinkerke en KRC de Panne (3A) blikken vooruit naar derby: “Deze derby is de belangrijkste wedstrijd van het hele seizoen”

Als het weer en de coronabesmettingen geen roet in het eten gooien, staat zondag in derde provinciale A een mooie derby op het programma. KWS Adinkerke ontvangt komend weekend immers de buren van Racing De Panne. We strikten de doelmannen van beide ploegen om vooruit te blikken op deze belangrijke wedstrijd.

Bij KWS Adinkerke staat een jonge kerel onder de lat. Siebe Lefranc is achttien en keerde na omzwervingen bij KSV Veurne en VV Oostduinkerke vorig jaar terug naar de club waar hij zijn eerste voetbalschoenen aanbond.

“Door een tekort aan doelmannen en op vraag van mijn vader die in het bestuur zetelt, keerde ik graag terug van Adinkerke. Door een blessure van de titularis sta ik ondertussen al enkele weken tussen de palen. We wisten dat het een moeilijk seizoen zou worden. Doordat veel spelers omwille van blessures ontbreken op training, slagen we er niet in om automatismen te kweken. Hierdoor slikken we vaak veel doelpunten, maar ik blijf geloven in een kentering. Soms ben ik na een wedstrijd wat ontmoedigd, maar dat gevoel maakt snel plaats voor motivatie om het de volgende keer beter te doen”, aldus Siebe Lefranc.

“Zondag wil ik in de derby tegen de buren tonen wat ik in mijn mars heb. Alle spelers kijken uit naar die wedstrijd. In de jeugdreeksen heb ik dikwijls tegen de buren gespeeld en dat waren steeds spannende wedstrijden. Dit is mijn eerste derby met het fanionelftal en ik zal alles uit de kast halen om mijn team te helpen aan een overwinning.”

Tegen de buren wil ik tonen wat ik in mijn mars heb

Diego Cambier (26) is de ervaren doelman die bij de buren het doel verdedigt. “Eigenlijk ben ik best tevreden over de huidige gang van zaken. We werden nog maar een keer echt weggespeeld en dat is positief. De derby van komend weekend is zonder meer de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Veel spelers kennen elkaar goed, want de meesten wonen in dezelfde gemeente. Je voelt aan alles dat deze wedstrijd leeft binnen de club. In de rangschikking staan wij er beter voor dan de buren, maar dat is geen garantie op succes. Onze overwinning van vorig weekend tegen Merkem Sport is een opsteker, maar we mogen niet overmoedig worden en moeten geconcentreerd aan de wedstrijd beginnen.”

“Het is vooral belangrijk om zondag niet al te snel een goal te slikken. We krijgen naar mijn gevoel te gemakkelijk doelpunten tegen. Sommige spelers denken enkel offensief en vergeten hun verdedigende taken. Er staan elk weekend heel wat jonge gasten in de ploeg en die missen nog wat ervaring, maar de doorgevoerde verjonging vind ik een succes. Als je talentvolle jeugdspelers hebt, moet je die alle kansen geven. Dat heeft het bestuur van Racing De Panne goed gezien”, zegt Diego Cambier.

Spannende wedstrijd

“Aan motivatie zal er zondag geen gebrek zijn”, weet de goallie van KWS Adinkerke. “Het is jammer dat er nog steeds verschillende spelers geblesseerd zijn, maar hierdoor krijgen andere jongens hun kansen en dat is ook positief. Ik hoop dat het een spannende wedstrijd wordt, die eindigt op een overwinning voor mijn ploeg. Hopelijk kunnen we eens de nul houden. Dat zou ik als doelman leuk vinden. Deze wedstrijd kan een keerpunt worden voor onze ploeg.”

Diego Cambier ligt er niet wakker van om de nul te houden tegen de buren. “Voor mij is maar één ding belangrijk en dat is winnen. Vroeg scoren en de voorsprong vasthouden, dat is wellicht het beste recept om Adinkerke zondag te kloppen. Als dat lukt, staan we er echt niet slecht voor en hebben we een grote stap gezet richting behoud.” (PDC)

Zondag 5 december om 15 uur: KWS Adinkerke – KRC De Panne