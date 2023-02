Doelman Thijs Debuyck met FC Aalbeke op titelkoers: “Maar nog elf loodzware speeldagen”

FC Aalbeke liet zich vorige speeldag op een slippertje betrappen. Thuis tegen middenmoter Ledegem kwam de leider niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Omdat titelconcurrent Otegem met 3-1 won van SV Kortrijk, naderen de Blauwvoeters tot op drie punten. De titelstrijd is nog lang niet gestreden.

Is het 1-1-gelijkspel tegen Ledegem een teken aan de wand of een accident de parcours? “Tegen Ledegem moeten we altijd winnen”, beweert doelman Thijs Debuyck. “Maar de spelleider deed met enkele rare beslissingen ruimschoots zijn deel in het zakje. Jammer dat we op die manier twee belangrijke punten aan onze neus zagen voorbijgaan. Maar het kan gebeuren. Het heeft ook geen zin om daar lang bij stil te staan. Komend weekend moeten we op het veld van Moorsele B opnieuw aanknopen met de zege.”

Door het puntenverlies tegen Ledegem, ziet Aalbeke mogelijk de tweede periodetitel aan zijn neus voorbijgaan. “Tot voor de match tegen Ledegem waren we leider, nu tellen we twee punten minder dan Ingelmunster. Die tweede periodetitel zou mooi zijn, maar is niet het belangrijkste. Tenslotte hebben we met de eerste periodetitel reeds een prijs op zak en zijn al zeker van deelname aan de eindronde.”

Mentale klap

Maar Aalbeke wil meer. Met drie punten voorsprong op achtervolger Otegem staan de titelkansen voor de Blauwe Uilen er nog altijd uitstekend voor. “Liever drie punten voor dan drie achter”, reageert de 27-jarige Thijs Debuyck. “Ondanks dat we als leider het hele gewicht van de competitie op onze schouders torsen, hebben we nog niet veel weggegeven. De eerstkomende speeldagen tegen Moorsele B en Jong Helkijn mogen we niks laten liggen. Daarna krijgen we een vrij weekend. Die vrije speeldag zullen we goed kunnen gebruiken om ons klaar te stomen voor de wedstrijd van de waarheid tegen Otegem. Bij winst is de titel nog lang niet binnen, maar we zouden onze concurrent wel een mentale klap verkopen.”

Ervaring in tweede

Thijs Debuyck stond vorig seizoen in doel bij SK Geluwe, waar hij tegen de degradatie vocht. Mogelijk kan hij dit seizoen met Aalbeke zijn eerste titel binnenhalen. “Met mijn keuze voor Aalbeke heb ik een schitterende zaak gedaan. FC Aalbeke is een ambitieuze en warme club. Bij de Blauwe Uilen valt altijd iets te beleven. Het zou uiteraard fantastisch zijn mocht ik voor het eerst van een titel mogen proeven. Omdat ik wegens mijn ervaring met Geluwe tweede provinciale goed ken, weet ik zeker dat we met deze kern gewapend zijn om een reeks hoger zonder problemen mee te draaien. Maar we zijn er nog niet. Er wachten ons nog elf loodzware speeldagen”, besluit Thijs Debuyck. (AV)

Zaterdag 4 februari 19.30 uur: SV Moorsele B – FC Aalbeke.