Derdeprovincialer KSK Geluwe biedt inwoners gratis abonnement aan

KSK Geluwe degradeerde jammer genoeg naar derde provinciale en wil met de nieuwe trainer Ludovic Sieuw en verschillende nieuwkomers meedraaien aan de top. De club van voorzitter Kevin Vermont biedt aan alle inwoners van Geluwe, Ter Hand, Wervik en Kruiseke de kans om gratis een abonnement voor de 15 thuiswedstrijden af te halen.

Belangstellenden kunnen daarvoor terecht in de kantine van KSK op dinsdag 15 augustus (Dag van KSK) tussen 11 en 13 uur. Ofwel voor en tijdens de bekermatch tegen TSC Proven op zondag 20 augustus om 17 uur of voor de eerste competitiematch tegen NS Heule op 10 september.

KSK Geluwe volgt het voorbeeld van onder meer vorig seizoen SV Wevelgem City en dit seizoen KRC Harelbeke. Wie wel tickets verkoopt betaalt al 6 procent btw en ook nog eens bondstaksen aan Voetbal Vlaanderen.

Traditioneel op 15 augustus is er in het stadion Damien Feys de ‘Dag van KSK’. Vrijwel alle ploegen komen dinsdag in actie. De meeste jeugdploegen spelen vanaf 9 uur tegen KSV Moorsele . Om 14.30 uur spelen de beloften, eveneens tegen Moorsele.

Voor het eerst in de geschiedenis van KSK Geluwe werd er een vrouwenploeg ingeschreven in competitie. Hun eerste thuiswedstrijd is om 16 uur tegen Alveringem. Het eerste elftal speelt om 18 uur tegen een mix van de U18 en U21 van KV Kortrijk met de blonde Ilian Temperman en doelman Jonas Debunne, ex-spelers van KSK. De toegang is gratis. (EDB)