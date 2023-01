Derbykoorts voor Dylan Vens (KFC Lendelede) en (geschorste) Daan Debeuf (SV Ingelmunster)

Zaterdag staat in derde provinciale C de derby tussen KFC Lendelede en SV Ingelmunster op het programma. Dylan Vens kon vorige week alweer drie keer scoren voor KFCL en staat zaterdag tegenover zijn ex-club Ingelmunster.

“We zijn heel tevreden over de heenronde”, opent de 26-jarige spits Dylan Vens uit Meulebeke die vorig seizoen nog bij Ingelmunster speelde. “We hebben een uitstekende eerste ronde afgewerkt en we bouwen daarop verder om een goede tweede ronde af te werken.”

Tegen vorige club

“Zaterdag verwacht ik een gedreven Ingelmunster dat zeker drie punten naar huis wil nemen. Wij zullen er alles aan doen om daar een stokje voor te steken. Het is bovendien tegen mijn vorige club. Ik ben voor elke match gemotiveerd, maar natuurlijk geeft dit een extra boost om het nog beter te willen doen. Maar we zullen op ons best moeten zijn om Ingelmunster te kloppen.”

“Daan Debeuf is een dirigent op het veld. Een man van de communicatie en een echte leider. Niettemin staat hij nog altijd zijn mannetje in het middenveld met zijn goeie voetjes en zijn werkkracht. Mentaal staat hij ook heel sterk na zijn zware blessure van vorig jaar. Hoe hij gevochten heeft om terug fit te geraken, daar kan ik alleen maar heel veel respect voor hebben.”

Gezonde agressiviteit

“We hebben al te veel punten laten liggen tegen zogezegd mindere ploegen. Er zijn echter geen mindere ploegen in de reeks. Iedere week moet je top zijn om de match te winnen”, vertelt middenvelder en verdediger Daan Debeuf (32) uit Ingelmunster.

“Maar Lendelede is natuurlijk een sterk geheel. Dat zie je ook aan hun recente resultaten in de tweede periode. Lendelede scoort makkelijk. Zelf moeten we proberen weer de draad en het niveau op te pikken van voor de winterbreak. We moeten mentaliteit en gezonde agressiviteit tonen en volledig gaan voor de winst.”

Match per match

“Dylan heeft natuurlijk verschillende kwaliteiten. Hij is snel, kopbalsterk en doelgericht. Hem niet uit het oog verliezen, is de boodschap. Daarbovenop heeft hij een goede traptechniek en is hij gevaarlijk op rechtstreekse vrije trappen. We moeten ons spelniveau wat opkrikken en blijven werken in de week.”

“We vechten voor elkaar en er staat wel een team op het veld. Maar het is jammer van het verlies op Aalbeke op de eerste speeldag na de winterstop. We bekijken het nu match per match en proberen zoveel mogelijk matchen te winnen. Tegen Lendelede ben ik er helaas zelf niet bij wegens schorsing. Axel Delecluyse komt terug uit schorsing.”