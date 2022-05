Claude De Weirdt gaat met RC Bissegem naar tweede provinciale: “We hielden het op klein feestje”

RC Bissegem speelt volgend seizoen opnieuw in tweede provinciale. Racing schreeuwde het voor de start niet van de daken, maar met een ambitieuze voorzitter als Marc Cheyns was het niet meer dan logisch dat de blauwhemden een hoofdrol ambieerden. In de eindronde zette Bissegem met tweemaal winst tegen Hooglede de puntjes op de i.

Bissegem schoot dit seizoen hoopvol uit de startblokken en kaapte de eerste periodetitel weg. De blauwhemden leken op weg om mee te dingen voor de titel. Maar door een appelflauwte kreeg Racing de kloof met de latere kampioen Dosko Beveren niet meer toe. “Het gevolg van enkele coronagevallen en blessures”, legt T1 Claude De Weirdt uit. “Vandaar dat we in de tweede periode slechts 10 op 30 haalden. In de derde periode zetten we opnieuw met 27 op 30 een goede reeks neer. Normaal ging het 30 op 30 zijn, maar omdat we onze wedstrijd op RC Waregem moesten overdoen en niet met onze sterkste ploeg aan de aftrap kwamen, lieten we drie punten liggen.”

We zouden gewapend moeten zijn om rustig seizoen te draaien in tweede

Niet gestolen

RC Bissegem had zijn zinnen gezet op de eindronde en gaf Hooglede twee keer het nakijken. Na de 1-2 zege van de heenmatch, won het vorige zondag met overtuigende 6-0 cijfers. Het volstond om de promotie naar tweede provinciale te mogen vieren. “We hielden het op een klein feestje”, lacht Claude De Weirdt. “Het was ook niet meteen duidelijk of de promotie reeds binnen was. We hebben die promotie ook niet gestolen en eindigden mooi op de tweede plaats in de reguliere competitie.”

Huiswerk gemaakt

“Ondertussen heeft het bestuur zijn huiswerk gemaakt. Met de reeds aangetrokken nieuwkomers zouden we moeten gewapend zijn om zonder problemen een rustig seizoen vol te maken in tweede. Omdat Yannick Cannaert en Corneel Garsbeke, twee belangrijke pionnen, die regelmatig hun doelpunt meepikten straks de schoenen aan de gekende haak hangen, zou het geen overdreven luxe zijn moesten we nog een scorende spits aan de haak kunnen slaan. Maar dergelijke aanvallers lopen niet dik en iedere ploeg is ernaar op zoek.”

“In ieder geval, het is niet de bedoeling om in tweede een figurantenrol te gaan vervullen. Steile ambities zullen niet aan ons besteed zijn, maar een rustig seizoen, met af en toe een uitschieter tegen een van de toppers, moet kunnen”, besluit Claude De Weirdt. (AV)