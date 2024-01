Chesro Lerminez (Winkel Sport B – 3C) wil eerherstel

Dit weekend staat in derde provinciale C de topper gepland tussen Winkel Sport B en Olympic Ledegem.

In de klassering staan beide teams twee punten van elkaar verwijderd. Het belooft zaterdag dus een spannende bedoening te worden op Ter Schuerenpark. De thuisploeg is alvast gebrand op eerherstel na het 3-1-verlies in de heenwedstrijd. Dat vertelt de 26-jarige rechterflank Chesro Lerminez ons tijdens dit gesprek. “De opwarmer was echter niet zoals we vooraf gehoopt hadden”, opent hij. “Tegen Kuurne verloren we met 4-2. Het had ook anders gekund als we onze kansen hadden afgemaakt. Daardoor verloren we enkele plaatsjes in de druk bevolkte middenmoot. Om eerlijk te zijn hadden we ons vooraf geen illusies gemaakt, maar nu na afloop van de heenronde zien we wel dat Winkel B eigenlijk enkele plaatsjes hoger verdient te staan”, vertelt Lerminez.

“Aan ons nu om die inhaalbeweging ook op te starten, liefst al zaterdag thuis tegen de buren van Ledegem. Voor ons is dit inderdaad de match van het jaar. Ginder verloren we met 3-1, nu willen we dit recht zetten. Geen gemakkelijke opdracht natuurlijk, want binnen de Ledegemse rangen loopt wel kwaliteit rond en beschikken ze ook over enkele mannen die in hun eentje een match kunnen beslissen. We gaan daar dus iets deftigs moeten tegenover zetten.”

straks de eerste ploeg

Over Winkel Sport is er de voorbije dagen veel gesproken en geschreven, maar voor de B-ploeg verandert er eigenlijk niet veel. “Alleen worden wij straks de eerste ploeg van Winkel”, lacht de projectadviseur. “Voor de rest blijft de kern ongeveer ongewijzigd, en zijn er weinig inkomende transfers nodig. En als die er komen, zullen ze aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen: ofwel in Sint-Eloois-Winkel wonen of hier bij de jeugd al een verleden hebben. Dat maakt het hier dan ook zo plezant. Iedereen kent hier iedereen.” (SBR)

Zaterdag 13 januari om 18.30 uur: Winkel Sport B – Olympic Ledegem.