Cem Blondeel over zijn ‘stap terug’ en het seizoen van SV Kortrijk: “Dit is een goede leerschool”

SV Kortrijk staat, na een 2-0 zege tegen SV Ingelmunster, gedeeld zesde. “Net nu we op kruissnelheid geraakten, hoefde deze winterstop niet”, zegt Cem Blondeel. Hij beklaagt zich zijn ‘stap terug’ van Gullegem naar SV absoluut niet: “Dit is een goede leerschool.”

Cem Blondeel behoorde drie seizoenen tot de kern van FC Gullegem en maakte dit seizoen de overstap van FC Gullegem naar SV Kortrijk. Menig voetballiefhebber fronste de wenkbrauwen, maar de 21-jarige Heulenaar heeft nog altijd geen spijt van zijn keuze.

“Ik zette toen inderdaad enkele stappen achteruit, maar dan wel met de bedoeling om straks weer hogerop te mikken. Het klopt dat ik bij Gullegem altijd tot de kern behoorde, maar meestal zat ik op de bank en moest ik mij tevreden stellen met korte invalbeurten. Daarvan word je niet beter. Ik wilde vooral spelen. Dat wordt mij nu gegund bij SV Kortrijk. Toegegeven, derde provinciale valt niet te vergelijken met tweede afdeling, maar ik heb dit seizoen al meerdere stappen vooruit gezet, en heb vooral aan duelkracht gewonnen.”

Als we na de winterstop op ons elan doorgaan, zit er nog een prijs in

“Terwijl het bij Gullegem nooit van moeten was, heb ik met SV Kortrijk bovendien een ploeg gevonden die op termijn de promotie naar tweede provinciale ambieert”, vervolgt Cem Blondeel. “Op die manier zal ik ook leren omgaan met druk. Trouwens, het is niet mijn bedoeling om de rest van mijn voetballeven in derde provinciale te blijven hangen. Met Gullegem heb ik als jonge gast mogen proeven van nationaal voetbal, en ik wil op termijn toch weer hoger mikken. Maar ik heb nog tijd en heb met SV Kortrijk een goede leerschool gevonden. Op welke positie ik het best aan mijn trekken kom? Bij Gullegem werd ik meestal op de tien uitgespeeld. Zwervend rond de diepe spits ligt me wel”

Spijtig van die start

SV Kortrijk is met dertien op vijftien aan een goede reeks bezig. “Met amper vijf op vijftien schoten we dit seizoen aarzelend uit de startblokken”, weet Cem Blondeel. “Met een betere start hadden we nu ons bij de top drie genesteld. Uitstel is geen echter afstel. Als we na de winterstop kunnen doorgaan op ons elan, zit er mogelijk nog een mooie prijs in. Derde provinciale is trouwens een bijzonder sterke reeks. Iedere week vallen er verrassingen te noteren. Je moet altijd top zijn. Zelfs tegen de staartploegen ben je nooit zeker van de drie punten.” (AV)