Burenduel tussen VV Emelgem-Kachtem en KFC Lendelede (3C): “Spannend voor elke ploeg”

De derby tussen VV Emelgem-Kachtem en KFC Lendelede in derde provinciale C is altijd een wedstrijd waar naar uitgekeken wordt. Zaterdag staan vrienden Sam Maes (VVEK) en Mattijs Devos (KFCL) tegenover elkaar. De twee speelden in het verleden bij Lendelede en bij minivoetbalploeg Sanitair Delaere samen.

“Ik verwacht een te duchten tegenstander. De spelers van Lendelede verkeren momenteel in bloedvorm”, opent de 32-jarige verdedigende middenvelder Sam Maes uit Ingelmunster, die al vijf jaar bij Emelgem-Kachtem speelt en in het verleden ook een jaartje de kleuren van KFC Lendelede verdedigde. “Wij daarentegen zijn de afgelopen tijd te wisselvallig, daar moet verandering in komen. Ondanks dat we de laatste tijd wat wisselvallige resultaten neerzetten, moeten we een plekje in de top zes kunnen vasthouden dit seizoen.”

“Komend weekend spelen we op eigen veld tegen de buren uit Lendelede. Zo’n derby is misschien niet belangrijker dan een andere wedstrijd, maar toch leuker, omdat je altijd wel enkele spelers kent bij de tegenstander. Elke wedstrijd is belangrijk natuurlijk. Het is eerder een extra motivatie om tegen een ex-club van mij te spelen dan tegen een kameraad. Dat ik tegenover Mattijs sta, zou niet echt invloed mogen hebben, maar het maakt het wel leuker”, vertelt Maes.

“De spelers van Lendelede zijn momenteel in bloedvorm”

“Mattijs en ik kennen elkaar ondertussen toch al behoorlijk lang. We hebben een jaar samen gespeeld in Lendelede en daarna nog enkele jaren in Izegem, bij Sanitair Delaere, waarmee we nog zowel de competitie als de beker gewonnen hebben in hetzelfde jaar. Vroeger zagen we elkaar regelmatig. Door de coronapandemie en het stoppen met de minivoetbal is dat nu helaas wat minder geworden. Het plan is echter om binnen afzienbare tijd terug te herbeginnen met onze oude minivoetbalploeg.”

Ervaren tegenstander

“Emelgem-Kachtem is een heel goede ploeg met veel ervaring in de rangen en het is ook een ploeg die altijd voluit gaat tegen ons”, weet de 32-jarige centrale middenvelder van Lendelede Mattijs Devos uit Sint-Eloois-Winkel. “Ze spelen bovendien op hun eigen veld, wat voor hen ook een voordeel is.”

“Er heerst altijd wel een extra aangename spanning rond dit duel. Het is dus een derby die toch voor beide ploegen altijd belangrijk geweest is en die nog steeds leeft tussen beide ploegen.”

“Sam en ik spelen ondertussen al enkele jaren tegen elkaar in de derby Lendelede – Emelgem-Kachtem en het zijn altijd toffe duels. Ik kijk er ook nu weer naar uit om deze partij te spelen.”

“We kennen elkaar van in de minivoetbalploeg in de Izegemse minivoetbalcompetitie waar we enkele jaren terug mee zijn gestopt. Ondanks dat we niet meer minivoetballen spreken we wel nog soms eens af met die vriendengroep.”

(Robin Verleden)