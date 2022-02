Bram Lucker (Dosko Beveren – 3C): “Iedere week alert blijven”

Dosko Beveren heeft geen steek laten vallen na de lange winterstop. Het won met 2-3 op het veld van Mandel United B. Daardoor blijft het aan de leiding in derde provinciale C.

“Al moet ik eerlijk toegeven dat het evengoed een gelijkspel had kunnen zijn”, zegt sportief manager Bram Lucker. “Nadat ze de aansluitingstreffer hadden gescoord, versierden ze nog een tweetal goede kansen. Of dat het kampioenengeluk is? (lacht) Ik hoop het, maar het seizoen is nog lang.”

“Die eerste plaats is mooi, maar het is pas op het einde van de rit dat het telt. Ik vind het alvast positief dat we deze derby konden winnen, want er waren toch wel wat afwezigen bij ons en in de heenronde hadden we nog van hen verloren.”

Zondag volgt opnieuw een verplaatsing, dit keer naar KSV Kortrijk. “We zijn op onze hoede, want in de heenronde kwamen we thuis niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Kortrijk. We moeten iedere week alert zijn, want er zijn geen makkelijke matchen in deze reeks. Iedereen is aan elkaar gewaagd.”

Transfers

Ondertussen zijn de besprekingen voor volgend seizoen zo goed als rond. “Met uitzondering van Karel Van De Walle heeft iedereen al bijgetekend. Joachim Vercouter liet weten dat hij stopt en Alikem Segbefia hebben we al een tijdje niet meer gezien.”

“We hebben wel al vier nieuwkomers. Verdediger Mateo Robbe komt over van Roeselare-Daisel, waar hij geen kansen kreeg. Hij traint nu al met ons mee en zal meespelen met de beloften. Met Jens Ledoux (Veldegem), die ik nog ken van bij Poperinge, trokken we een extra doelman aan.”

“Er is ook al een akkoord met een extra verdediger en middenvelder, maar die namen kan ik nog niet vrijgeven. En we zijn nog op zoek naar twee aanvallend ingestelde spelers, zodat we over een brede kern beschikken. We hebben dit seizoen gemerkt dat het nipt is als er enkele afwezigen zijn”, besluit Bram Lucker.

