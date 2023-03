Bjarne Muylle en KFC Lendelede mogen dromen van tweede provinciale

Bij aanvang van het seizoen in derde provinciale C had KFC Lendelede niet durven dromen van een leidersplaats op dit moment van het seizoen. De ambitie om de eindronde te spelen is al binnen en de titel is zeker mogelijk.

“Uit de heenmatch weten we dat Kortrijk individuele kwaliteiten heeft en er 200 procent voor gaat in de duels. Ik vermoed dat ze heel gemotiveerd voor de dag zullen komen om ons de loef af te steken. Maar wij zullen ook klaar zijn om de strijd aan te gaan”, opent de 27-jarige centrale verdediger Bjarne Muylle uit Lichtervelde.

“Alles is nog mogelijk dit seizoen, al kunnen wij vrijuit spelen. Er ligt geen enkele druk op ons en alles kan en mag. Eindronde, onze doelstelling aan het begin van dit seizoen, is al zeker. Maar de klassering liegt niet in deze fase van de competitie, we kunnen dus zeker kampioen spelen.”

“Krappe kern is pluspunt”

“De ambitie om eindronde te spelen was zeker terecht maar om op dit moment aan de leiding te staan, hadden we nooit durven dromen. We rekenen al heel het seizoen op een heel krappe kern en dit is op dit moment een groot pluspunt omdat iedereen duidelijk zijn taken kent.”

“Dankzij het verlies van Aalbeke tegen Mandel hebben we met een match minder te spelen evenveel punten. Maar op zich is er niets gewijzigd aan onze situatie. We moeten nog zoveel mogelijk winnen om de titel binnen te halen. Ik geloof in onze kansen, aan ons om er een nog vijftal matchen alles uit te halen.”

“Het bestuur deed al enkele gerichte transfers om onze kern te versterken. Het niveau in tweede provinciale zal uiteraard een pak hoger liggen, maar met zo’n hecht team als dat van ons kunnen we elke match met vertrouwen aanvatten.” (RV)