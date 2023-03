Arne Quartier hoopt op rustig seizoenseinde bij OG Stasegem (3C): “Hopelijk niet knokken voor het behoud”

De 30-jarige Arne Quartier heeft ervaring zat. Hij speelde in een vorig leven al bij WS Lauwe en Wevelgem, trok daarna nog een paar jaar naar De Florre in het liefhebbersvoetbal en landde dit seizoen bij OG Stasegem. “Ja, het klopt dat er volgend seizoen een hele rits nieuwe spelers bij komen. Maar ik moet mij daar geen zorgen over maken. Volgend seizoen treed ik aan bij Roeselare-Daisel. Voor alle duidelijkheid, in hun nieuwe vierde provinciale ploeg”, lacht Arne. “Ik ga daar naartoe met een groepje maten. Bedoeling is om daar direct kampioen te spelen. We zien wel, maar dat is allemaal maar voor volgend seizoen. Eerst moeten we dit seizoen nog goed afronden. En dat wordt geen simpele opgave”, weet Quartier. “Als je de kalender bekijkt, dan komen er enkele moeilijke weken op ons af. We krijgen nu eerst leider Lendelede over de vloer, en daarna volgen nog enkele kleppers. Otegem en Aalbeke staan nog op het menu. Het zal niet makkelijk worden. Ik hoop maar dat we niet moeten knokken voor het behoud. Als ik nu naar de rangschikking kijk, stel ik vast dat we toch maar een marge van zes punten hebben. Niemand weet op vandaag hoeveel ploegen er juist kunnen zakken… We gaan alles geven om zo snel mogelijk met onze voetjes op het droge te kunnen zijn. Liefst niet zoals vorige speeldag. We moesten altijd punten gehaald hebben in Ledegem. We hadden wel nog wat goeie kansen, maar slaagden er niet in om die in doelpunten om te zetten. Ja, zo ga je dus de boot in. Een gelijkspel was veel juister geweest. Het was, omdat we er eigenlijk niet op hadden gerekend om te promoveren, enkel de bedoeling om ons dit seizoen te redden en dan uit te kijken wat er voor de toekomst mogelijk was. We zullen er alles aan blijven doen om dit seizoen positief af te ronden.” (MVA)

Zondag 26 maart om 15 uur: OG Stasegem – KFC Lendelede Sport.