Arne Onraedt (Olympic Ledegem): “Minstens vorig seizoen evenaren”

Derdeprovincialer Olympic Ledegem verloor vorig weekend eerder onverwacht op het veld van Stasegem (3-1). Daardoor ziet men het leidersduo KSV Kortrijk en Heule A tot vier punten uitlopen.

“Het was tegen een heel stugge tegenstander zeker niet onze beste wedstrijd”, opent de 34-jarige rechtsachter Arne Onraedt. “Ook het modderachtig veld speelde niet in onze kaart. We kunnen achteraf toch wel spreken over een pijnlijk verlies, want in de klassering konden we door de andere uitslagen een mooie zaak gedaan hebben. Nogmaals blijkt dat het een heel evenwichtige reeks is waar iedereen aan elkaar gewaagd is.”

Eindrondeticket

Wat zijn de ambities? Arne: “Het woord promotie nemen we voorlopig niet in de mond. Het is de bedoeling dat we op ons minst het vorige seizoen evenaren of beter doen. Dat is toch zeker in de top vijf eindigen en een eindrondeticket grijpen. In dat opzicht zitten we goed op schema.”

Dit weekend komt Oostrozebeke over de vloer, de nummer vijf uit de stand? “Voor mij persoonlijk is dit de ‘verrassing’ tot op heden. Het moet dus toch wel zijn dat ze meer in hun mars hebben, dan iedereen verwacht had. Toch moeten we proberen om weer met een zege aan te knopen. Het is natuurlijk wel spijtig dat we onze twee titularissen Gilles Knockaert en Ward Vermeulen door schorsing moeten missen, maar de kern is voldoende groot om deze op te vangen.”

Arne is ook dit seizoen weer een vaste waarde bij Ledegem. “Na mijn jeugd bij Ledegem ben ik vertrokken naar eerst Moorslede en later zeven jaar bij Dadizele. Zeven seizoenen geleden ben ik teruggekeerd naar de heimat in Ledegem. En het is de bedoeling om hier ook mijn carrière af te sluiten. Hoe lang nog? Na elk seizoen doe ik een persoonlijke evaluatie en zolang ik gespaard blijf van zware blessures ga ik ermee door”, besluit de leerkracht lichamelijke opvoeding.

Zondag 17 november om 15 uur: Ledegem – Oostrozebeke