Arne Onraedt (Olympic Ledegem – 3C): “Hoop positie te behouden”

Na het ontslag van T1 Patrick Verheule zette Olympic Ledegem een deugddoend reeksje neer, maar nu is het aan nieuwe trainer Emmerson Samyn om de ploeg op dat elan verder te laten gaan. Begint Olympic 2023 met winst tegen KFC Marke A?

In derde provinciale C kende Olympic Ledegem een bijzonder moeilijke heenronde met een degradatieplaats als gevolg. Enkele speeldagen voor Nieuwjaar greep het bestuur in en zette de samenwerking met Patrick Verheule als hoofdcoach stop. Zonder ‘echte’ trainer, want David Daels was depanneur, zetten de Olympicers een reeksje neer dat hen naar de middenmoot loodste. Nieuwe T1 Emmerson Samyn moet nu proberen om hen daar te houden. Zijn eerste opdracht is een thuiswedstrijd tegen het vijfde geklasseerde Marke, nu zondag.

“De jongste zes op zes deed ons echt wel deugd”, opent de 33-jarige kapitein Arne Onraedt. “Daardoor konden we met een iets beter gevoel de feestdagen induiken. In die periode is ondertussen ook een nieuwe hoofdcoach aangesteld. Emmerson moet nu proberen om ons definitief op de rails te krijgen en te houden. Aan zijn gedrevenheid zal het alvast niet liggen. Hij is er echt vanaf de eerste training ingevlogen waardoor iedereen binnen de spelersgroep wel een goed gevoel heeft.”

Meer concurrentie

En nu dit ook tonen zondag in de eerste opdracht tegen Marke? “We moeten proberen het voetbal van net voor Nieuwjaar weer boven te halen, dan zijn we zeker niet kansloos. Het is natuurlijk afwachten hoe iedereen uit de feestperiode is gekomen. Ondertussen is er ook positief nieuws van Gilles Knockaert en Maxim Claeys. Beiden hebben de groepstrainingen hervat en komen weer in aanmerking voor de matchen. De concurrentie zal verhogen, wat alleen maar tot betere resultaten kan leiden.”

Wat verwacht je nog van de terugronde? “In deze competitie hangen alle ploegen tussen plaats 8 en 16 bijzonder dicht bij elkaar. Twee keer winnen en je staat halverwege, twee keer een negatief resultaat en je kan weer in de kelder bengelen. Wij staan nu op een negende plaats. Ik zou gerust willen tekenen voor dit resultaat bij de eindafrekening. Dan gaan we toch nog een mooi seizoen gedraaid hebben na een moeizame start”, besluit de rechtsachter uit Ledegem, die normaal ook volgend jaar aan boord blijft.

(SBR)