“Als we ons eigen spel spelen, zijn we bij de beste van de hele reeks”: Xavier de Pauw met Mandel B (3C) tegen ex-clubs Emelgem en Kachtem

Zaterdag ontvangt Mandel United B de buren van VV Emelgem-Kachtem. Een derby met altijd wat extra ambiance en inzet. Bovendien staan de ploegen op slechts twee punten van elkaar in het klassement. Ook voor Xavier de Pauw is het een speciaal duel, want hij speelde vroeger nog bij Emelgem en Kachtem.

Xavier de Pauw heeft er al een lange voetbalcarrière opzitten en staat zaterdag tegenover de fusieploeg VV Emelgem-Kachtem. Hij speelde voor beide teams toen het nog aparte ploegen waren. “Ik verwacht van VVEK hetzelfde als daar”, opent de 39-jarige Xavier de Pauw, die op de zes speelt en in Izegem woont. Het is zijn tweede seizoen bij Mandel B. Zijn vorige clubs waren Kachtem, Emelgem en OMS Ingelmunster.

“We moeten wat meer ons mannetje leren staan op het voetbalveld”

“Fysiek en in duelkracht is het een sterke en goede club. Als ze dan nog eens goed voetbal brengen is het een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Maar wij moeten ons mannetje leren staan. Iets meer klootzakske durven zijn op het terrein. Als we ons eigen spel spelen zijn we voetballend bij de beste van de reeks.”

Thuisvoordeel

“Bij Emelgem-Kachtem ben ik niet vertrouwd met de huidige spelerskern. Ronny, de voorzitter, ken ik natuurlijk nog en ook hun trainer Barre ken ik goed. Verder zijn er nog een paar spelers waar ik nog samen mee gespeeld heb zoals Sam Maes of Maxim Van de Velde. De confrontatie doet me niet zoveel meer. Natuurlijk is het leuk om tegen hen te spelen maar ik wil tegen iedere ploeg even hard winnen als tegen hen. Als we thuis spelen moeten we altijd uit gaan van winst. Ploegen moeten naar ons komen en weten dat ze het niet makkelijk gaan hebben.”

Zes gelijke spelen

“Dit seizoen zijn we te wisselvallig en ook soms net niet. We hebben zes gelijke spelen en daar steek je niks mee in je zakken. Maar we moeten in onszelf blijven geloven. Werken voor elkaar. Als we dan een mooie reeks kunnen neerzetten zie ik ons nog veel opschuiven. En je weet nooit in voetbal. Kijk naar mij: op mijn 39 jaar draai ik nog mee in derde provinciale”, knipoogt Xavier. (RV)