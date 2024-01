“Afgelopen zaterdag is het bewijs; voetbal leeft hier!”: Winkel Sport maakt doorstart met B-ploeg en jeugdwerking

De toekomst van Winkel Sport is sowieso verzekerd. Het gaat door zonder A-ploeg in eerste nationale, maar de huidige B-ploeg in derde provinciale wordt straks dus het uithangbord van de club. Na drie decennia sponsoring houdt Geert Cool er in de beste verstandhouding mee op, een ploeg op het hoogste amateurniveau is dan ook niet meer houdbaar. Maar afgelopen zaterdag werd in de derby tegen Olympic Ledegem door de B-ploeg bewezen dat het voetbal leeft in Winkel. Ruim 400 supporters zagen de thuisploeg zich in de slotfase naar een driepunter knokken.

Winkel Sport schreef vooral onder impuls van mecenas Geert Cool de voorbije jaren aan een voetbalsprookje. Van een team dat net niet uit derde provinciale degradeerde, werd in enkele jaren een stabiele vierdeklasser gemaakt. Maar het smaakte nog naar meer. Via derde klasse en de latere tweede amateurklasse promoveerde rood-zwart zelf naar de eerste amateurklasse (nu eerste nationale). Daar komt nu een eind aan. In het begin van het seizoen gaf Geert Cool aan dat hij stopt met sponsoring op dit niveau, maar dat hij wel nog met wat financiële middelen de overstap maakt naar SK Roeselare. Ondertussen maakten afgelopen weekend al drie spelers van Winkel Sport (Fries Deschilder, Timon Vandendriessche en Mathieu Vervaecke) hun debuut op Schiervelde, naar verwachting volgen nog heel wat spelers uit de huidige Winkelse A-kern op het einde van het seizoen hun voorbeeld.

Nieuwe GC en voorzitter

Maar de toekomst van Winkel Sport was eigenlijk al verzekerd toen de B-ploeg werd opgericht. Het was in die tijd al duidelijk dat Geert Cool (nu 73) geen eeuwigheid sponsor mee zou blijven, met een B-ploeg met louter spelers uit eigen jeugd of met een verleden bij Winkel Sport, was daar het pad al gekozen. Aan die visie blijft de club nu ook trouw. Er wordt verder ingezet op de jeugdwerking en de B-ploeg wordt volgend jaar dus de A-ploeg. Maar met Geert Cool verdween ook deel van de sportieve entourage. Francky Vanlerberghe vertrekt straks als gerechtigd correspondent en Geert was in opvolging van de ondertussen overleden Carlos Vanderhelst de voorzitter. De club moest dus op zoek naar een nieuwe GC én een nieuwe voorzitter. Ook Patrick Rotsaert (sportief manager) en Jan Herreman (veiligheidsverantwoordelijke) trekken naar Roeselare, maar hebben niet meteen directe vervanger nodig in de omkadering van het nieuwe Winkel Sport.

“Geert Cool verlaat de club, maar laat een mooie erfenis na”

“Toen Geert zijn beslissing kenbaar maakte, hebben we meteen de vraag gesteld aan onze bestuursleden. De ‘Winkelnaars’ in het bestuur trekken niet mee naar Roeselare, maar blijven hier.” Over een nieuwe voorzitter en gerechtigd correspondent moet nog duidelijkheid komen. Maar het staat nu al als een paal boven water dat de B-ploeg en bij uitbreiding heel Winkel Sport de kaart van de jeugd trekt. Met Serge Lagrou (onderbouw) en Wim Toebat (bovenbouw) zijn er twee jeugdcoördinatoren aan boord, die samen de elf jeugdploegen onder hun hoede hebben. “We kunnen naar volgend seizoen toe zeker nog een viertal jeugdtrainers gebruiken, kandidaten mogen zich bij ons melden”, aldus de coördinatoren.

Grootste vereniging van Ledegem

In onderbouw (78) en bovenbouw (108) zijn er al heel wat spelers. Het totaal aantal leden van de club bedraagt ongeveer 400. Carlos Casteleyn: “Daarmee zijn we de grootste vereniging van Ledegem. Want ook de spelers van het A- en B-elftal, de beloften, het DB-team (reserven van B-elftal) en de studaxploeg deel uit van de club, net als ook nog een deel bestuursleden en medewerkers.

Een deel van het bestuur van Winkel Sport met zittend vooraan Jan Vanbesien, daarachter v.l.n.r. Wim Dupont, Filip Debusseré, Geert Demeyere, Jan Bridelance, Serge Lagrou, Carlos Casteleyn, Wim Toebat en Bruno Grymonprez. (gf)

Geert Cool verlaat aan het eind van het seizoen de club, maar dat zal natuurlijk met een gepaste dankbetuiging zijn. Winkel Sport is ondanks zijn hoge vlucht in de nationale reeksen schuldenvrij en bovendien staat er ook een mooie accommodatie. “Een mooie zittribune en staantribune en kunstgrasveld”, zegt Carlos Casteleyn.

“Op dit moment op onze plaats in derde provinciale”

Filip Debusseré, bestuurslid namens het B-elftal, benadrukt ook dat de filosofie niet verandert. “We weten nu al perfect hoe onze ploeg er binnen vijf jaar uit zal zien. Het zijn de spelers die nu bij onze U17 spelen die dan hun kans moeten grijpen. We beseffen dat je eens een goede en minder goede lichting hebt. We hebben in tweede provinciale gespeeld en zijn nu terug in derde waar we wellicht op onze plaats zitten. Maar in de toekomst eens promoveren naar tweede, of in mindere momenten de degradatie naar vierde vermijden, dat moet ons doel zijn.”

Winkel Sport blijft dus ook met hetzelfde stamnummer spelen. “Een bod hebben we niet gekregen en we zouden ook niet overwogen hebben om het stamnummer te verkopen. Hetgeen Winkel B hier opgebouwd heeft zou zo teniet gedaan zijn, ze zouden moeten herstarten in vierde provinciale. Bovendien is ons stamnummer misschien iets waar omdat we in eerste nationale spelen, maar dat is de verdienste van onze sponsor. Wij gaan niet verkopen wat hij gefinancierd heeft.” Het stamnummer blijft dus waar het is, maar in het seizoen 2024-2025 zullen heel wat mensen met een Winkel-verleden op Schiervelde actief zijn.

Maar de werking in het Terschuerenpark is dus verzekerd. De trainersstaf van Winkel B (T1 Peter Deprez, T2 Stefaan Dewerchin en keepertrainer Miguel Vangeenberghe) heeft al toegezegd om ook volgend jaar aan de slag te blijven. Aan de spelersgroep verandert er naar goede traditie niet veel.