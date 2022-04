Zondag derby van de laatste kans op eindronde: E. De Haan-KWS Oudenburg (3B)

Eendracht De Haan moet zondag winnen tegen KWS Oudenburg, wil het zijn laatste kans op de eindronde gaaf houden. Hetzelfde geldt voor Oudenburg. Spanning verzekerd, dus. “We blijven erin geloven”, zegt Eendracht-coach Kris Brackx. “Zolang er leven is, is er hoop”, stelt KWS-trainer Stefaan Schwarz.

“Na onze uitzege op het veld van leider Koekelare, beseffen we hoe spijtig het is dat we thuis niet konden winnen tegen hekkensluiter Handzame”, zucht trainer Kris Brackx.

“In de eerste helft hadden we de zege voor het grijpen, maar pech én een sterke keeper hielden ons van de openingstreffer. Na de rust kregen we het deksel op de neus en waren te veel de kluts kwijt om de scheve situatie nog recht te zetten. Op bezoek bij leider Koekelare hebben we het beter aangepakt. We kwamen na een uur wel 1-0 achter, maar scoorden twee keer in de laatste tien minuten.”

“Zondag wacht de leuke derby tegen KWS Oudenburg. Iedereen kent iedereen en het wordt echt de wedstrijd van de laatste kans. Er blijven voor ons nog drie wedstrijden. Als we zondag niet winnen, mogen we een kruis maken over onze ambities om de eindronde te spelen. We gooien de handdoek nog niet in de ring en blijven geloven in een goede afloop. Drie keer winnen – tegen Oudenburg, Veldegem en Aartrijke – zal misschien niet volstaan, maar we willen in elk geval ons seizoen in schoonheid afsluiten.”

White Star leeft nog

Stefaan Schwarz, trainer van KWS Oudenburg, zag zijn ploeg zondag winnen, maar beseft ook dat het moeilijk wordt om nog de eindronde te halen.

“De vier favorieten voor deelname aan de eindronde zijn zo goed als gekend, maar met nog vier wedstrijden voor de boeg kan nog alles gebeuren. Iedereen kan van iedereen winnen of verliezen in deze reeks. Als we winnen in De Haan, doen we nog volop mee voor de prijzen. Ook de toppers tegen Daring Brugge en Koekelare staan nog op ons programma.”

“Voor Oudenburg is het een succes dat we, na een moeilijk seizoen, nog aanspraak maken op de eindronde. In het begin van het seizoen haakten al vier spelers af en afgelopen weekend wonnen we met een experimentele ploeg van SK Eernegem, dat al de eindronde op zak heeft. De kernspelers Davy Hallemeesch, Kenny Neudt, Maxim Notredame, Sybren Tailleu en Quinten Lambert waren wegens uiteenlopende redenen afwezig.”

“Ondanks de vele tegenslagen, zit de sfeer in de club nog zeer goed – zaterdag en zondag kwamen meer dan 160 supporters genieten van het côte-à-l’os festival. White Star Oudenburg leeft meer dan ooit en dat willen we zondag in De Haan nog eens bewijzen. Zolang er leven is, is er hoop. Lukt het niet, dan proberen we volgend seizoen opnieuw te promoveren.”

(FRO)