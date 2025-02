Yannick Dekeyzer (E. De Haan): “Nog negen keer knallen”

Yannick Dekeyzer mag dan al bijna 36 zijn, zijn lichaam vertoont niet de minste sleet. De defensieve centrale pion van Eendracht De Haan (3B) vertolkt zijn rol van kapitein voortreffelijk.

Na de heel krappe zege op bezoek bij rode lantaarn Doomkerke (0-1) laten de jongens van T1 Livio Proot 16 op 18 optekenen na Nieuwjaar. Dat is zowaar het gemiddelde van een titelfavoriet. Yannick Dekeyzer blijft relativeren. “Bovenin het klassement geven de drie koplopers elkaar geen duimbreed toe. KM Torhout B (met een match minder gespeeld, red.) telt 51 punten, Zerkegem en wijzelf eentje minder. Nummer vier Kanegem volgt op een serieuze afstand met 39 punten. Toch denken wij helemaal niet aan de titel. Je gelooft het allicht niet: het enige waar wij op hopen is een terugkeer naar de hogere reeks. De eindronde zal ons niet meer ontsnappen. We kijken niet verder dan de eerstvolgende opdracht. Ons motto luidt: nog negen keer knallen!”

“De topresultaten die we dit kampioenschap halen verwonderen me allerminst. Ik loop hier al geruime tijd mee en ken alles en iedereen. Afgelopen kampioenschap degradeerden we met een ploeg die in tweede provinciale de middenmoot had kunnen viseren. Ondanks alle pech inzake blessureleed bleef de mentaliteit opperbest. Toen de opvolger van Kris Brackx, Dimitri Delporte, ons alsnog verliet voor een avontuur in Kleit heeft het bestuur voor de ideale oplossing gekozen. De toenmalige T2 Livio Proot kreeg het vertrouwen. Dat was een meesterzet. Onze groep bleef in alle vriendschap voetballen ook al konden we de degradatie niet meer vermijden. Er vertrok quasi niemand en onze ploeg werd versterkt met enkele serieuze nieuwkomers, die stuk voor stuk over het DNA van De Haan beschikken. Onze T1 kreeg bij aanvang van het kampioenschap Andy Melis als assistent naast zich. De twee sportieve leiders vullen elkaar perfect aan. Na de thuismatch tegen VV Cercle Beernem A, nooit te onderschatten, volgt een topduel op bezoek bij Zerkegem A. Wij zijn klaar voor om het even welke opdracht.” (JPV)

Zondag 23 februari om 15 uur: K Eendracht De Haan – VVC Cercle Beernem A