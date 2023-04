Wat staat er nog op het spel op de slotspeeldag (derde provinciale B): Merkem Sport kan nog voorbij VP Gits voor laatste eindrondeticket

E. Hooglede domineerde derde provinciale B, maar achter de nieuwe kampioen zijn nog promotietickets en degradatieplaatsen te verdelen.

Ook in derde provinciale geldt dat de eindronde anders wordt aangepakt. De 12 teams (drie maal vier per reeks) die zich plaatsen voor de eindronde komen in één bokaal terecht en spelen de eindronde dus niet meer per reeks. De 12 teams worden dus tegen elkaar geloot (één enkele wedstrijd) en de winnaars stoten alle zes door. De reden daarvoor ligt bij KSKV Zwevezele dat in tweede stopt en bij SV Anzegem dat door het algemeen forfait van derde amateur naar tweede provinciale zakte, maar die stek niet gaan innemen en in vierde provinciale een doorstart neemt. Daardoor stijgen zes ploegen via de eindronde naar tweede provinciale.

Bovenin: allicht drie periodetitels voor kampioen E. Hooglede

KFC E. Hooglede speelde met een straat voorsprong kampioen. Het staat ook op het punt de drie periodetitels te pakken, al kan Sparta Dikkebus – dat sowieso al niet meer uit de top vijf kan – zondag nog die derde periodetitel afsnoepen. Jespo Komen-Waasten is op basis van het klassement ook al verzekerd van deelname. KSV Diksmuide B en KVP Gits zijn vierde en vijfde met gelijke punten en gelijk aantal gewonnen matchen, het Diksmuidse doelsaldo is echter veel beter. Merkem Sport kan Gits nog bijbenen en mits winst zal het dan sowieso een beter doelsaldo hebben. Merkem ontvangt SK Staden, Gits trekt naar ploeg in vorm Dikkebus.

Onderin: Kruiseke zakt, maar voor de rest moet slotspeeldag nog veel duidelijkheid scheppen

Sparta Kruiseke is al een tijdje gedegradeerd, maar daarboven is het best nog spannend. SK Roeselare-Daisel B (13de, 26 punten), SK Zillebeke (14de, 25 punten) en KRC De Panne (15de, 24 punten) kunnen nu allemaal rechtstreeks zakken, de nacompetitie spelen of zich redden op de laatste speeldag.